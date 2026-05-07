DEUTZ-Turnaround: Auftragseingang +41% — EBIT‑Marge steigt auf 7,0%

Treiber der positiven Entwicklung sind sowohl organische Erholungseffekte im Engines‑Geschäft, vor allem in Baumaschinen und Landtechnik, als auch das gewachsene Geschäftssegment Energy, das durch die Anfang Februar abgeschlossene Übernahme von Frerk Aggregatebau maßgeblich zum Auftragsplus beitrug (Frerk rund 145 Mio. €). Das Engines‑Segment kehrte in die Gewinnzone zurück: Auftragseingang stieg um 26,0 % auf 373,2 Mio. €, Umsatz auf 306,7 Mio. € und das bereinigte Segmentergebnis verbesserte sich deutlich auf 11,5 Mio. €. Service und Energy trugen ebenfalls positiv bei; NewTech bleibt verlustbehaftet, die Verluste verringerten sich jedoch deutlich.

DEUTZ legt ein kräftiges Quartal vor und bestätigt den Turnaround: Im ersten Quartal 2026 steigerten die Kölner ihren Auftragseingang um 41,2 % auf 771,0 Mio. €, der Umsatz wuchs um 8,4 % auf 530,0 Mio. € und das bereinigte EBIT kletterte um 45,7 % auf 37,3 Mio. €. Die bereinigte EBIT‑Marge verbesserte sich damit auf 7,0 % (Q1 2025: 5,2 %) – ein bemerkenswertes Ergebnis für ein saisonal eher schwaches Startquartal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Wesentlich zur Margenverbesserung trug das Kostenprogramm „Future-Fit“ bei. DEUTZ meldet, die Maßnahmen seien vollständig implementiert; das ursprüngliche Einsparziel von 50 Mio. € soll um rund 10 % übertroffen werden, mehr als 40 Mio. € entfielen allein auf das Engines‑Segment. CFO Oliver Neu betont, dass die Kostendisziplin und die stärkere Fokussierung der F&E‑Projekte an der Marktseite Wirkung zeigen.

Bei den Cashflows zeigt sich jedoch Vorsicht: Der operative Cashflow sank auf 25,9 Mio. € (Q1 2025: 50,9 Mio. €), belastet durch auftragsbedingten Vorratsaufbau, Auszahlungen im Zusammenhang mit Future‑Fit sowie Factoring‑Effekte. Der Free Cashflow vor M&A lag bei -7,2 Mio. €. Die Nettofinanzposition verschlechterte sich auf -385,1 Mio. €, die Eigenkapitalquote fiel leicht auf 47,3 %.

Für 2026 bestätigt DEUTZ unverändert die Jahresprognose: Umsatz zwischen 2,3 und 2,5 Mrd. € und eine bereinigte EBIT‑Rendite zwischen 6,5 % und 8,0 %. Das Management strebt mittelfristig eine bereinigte EBIT‑Rendite von 10 % bis 2030 an.

Fazit: DEUTZ zeigt, dass der strategische Umbau Früchte trägt: Portfoliodiversifizierung, gezielte Zukäufe und ein konsequentes Kostensenkungsprogramm liefern sichtbare Ergebnisse. Kurzfristig bleibt die Liquiditätslage eine Beobachtungsgröße, langfristig aber dürfte die verbesserte Profitabilität Investoren und Kreditgebern Vertrauen geben — vorausgesetzt, das Unternehmen hält Kurs bei Effizienzmaßnahmen und integriert Zukäufe nachhaltig. Risiken bleiben bestehen, vor allem in Bezug auf geopolitische Unsicherheiten und Marktzyklen in Baumaschinen und Landtechnik.

Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 11,20EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.