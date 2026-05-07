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    Infineon rechnet mit Umsatzboom und 20% Marge – Aktie bleibt wackelig

    Infineon rechnet mit Umsatzboom und 20% Marge – Aktie bleibt wackelig
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon hat seine Jahresprognose deutlich optimistischer gestellt und signalisiert damit Vertrauen in die Erholung seines Geschäfts. Für das Geschäftsjahr 2025/26 rechnet der Chiphersteller trotz der Belastung durch den starken Euro nun mit einem spürbaren Umsatzanstieg; die operative Segmentergebnis-Marge soll auf rund 20 Prozent klettern. Bislang hatte Infineon nur ein moderates Wachstum und eine Marge im hohen Zehn-Prozentbereich in Aussicht gestellt.

    Treiber der Neubewertung ist vor allem die Sparte Power & Sensor Systems (PSS), die vom Boom an KI-Rechenzentren profitiert. Die Nachfrage nach Stromversorgungsprodukten für Server und Infrastruktur habe sich als sehr dynamisch erwiesen, sagte Konzernchef Jochen Hanebeck, und für das zweite Halbjahr werde ein stärkeres Wachstum als bisher erwartet. Auch das Geschäft mit der Automobilindustrie trage wieder positiv bei.

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    Im zweiten Geschäftsquartal legten die Erlöse im Vergleich zum Vorquartal um vier Prozent auf 3,8 Milliarden Euro zu. Die Segmentergebnis-Marge verringerte sich jedoch um 0,8 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent. Ungeachtet dessen stieg der Nettogewinn um 18 Prozent auf 301 Millionen Euro. Analysten hatten bislang ein Umsatzwachstum von etwa sieben Prozent und eine Marge von rund 19 Prozent kalkuliert.

    An der Börse sorgte die optimistischere Prognose trotzdem nicht für nachhaltige Kursgewinne: Nach einem starken Anstieg der Aktie seit April – nahe 60 Prozent – setzten Anleger teilweise Gewinne um. Die Papiere fielen am Vormittag um rund 2,5 Prozent und notierten bei etwa 59 Euro, nachdem sie kurzzeitig ein neues Jahreshoch erreicht hatten. Experten weisen darauf hin, dass die aktuelle Bewertung die meisten Kursziele übersteige: Das durchschnittliche Ziel von 26 Analysten lag zuletzt bei rund 52,5 Euro.

    Einzelne Institute bleiben jedoch zuversichtlich: Bernstein Research hob sein Kursziel von 52 auf 74 Euro an und bestätigte die Kaufempfehlung „Outperform“, nachdem das vierte Quartal solide ausgefallen sei und die Erwartungen für die kommenden Jahre angehoben wurden.

    Infineon veröffentlichte zudem die Vorankündigung zu seinen Finanzberichten und kündigte eine Analystenkonferenz an, die auch per Webcast übertragen wird. Insgesamt signalisiert der Konzern mit der Prognoseanhebung Zuversicht gegenüber den Wachstumstreibern KI‑Infrastruktur und Automotive – zugleich bleibt die Aktie angesichts der hohen Kursgewinne anfällig für Gewinnmitnahmen.

    Risiken bleiben jedoch präsent: Der starke Euro kann die Umsätze weiter belasten, Preisdruck in einzelnen Endmärkten sowie der Umbau im Automobilsegment dürften kurzfristig die Profitabilität schmälern. Investoren sollten zudem die hohe Vervielfachung des Aktienkurses und das damit verbundene Erwartungsniveau beachten. Die endgültigen Halbjahreszahlen und die Details zur Segmententwicklung, die das Management im Webcast erläutern wird, könnten kurzfristig neuen Impulse für Kurs und Einschätzungen liefern.



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    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,67 % und einem Kurs von 59,15EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.



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