Deutsche Post heißt künftig DHL – Ende einer deutschen Marke?

Künftig wird der Name Deutsche Post AG nicht mehr den Gesamtkonzern bezeichnen, sondern als Bezeichnung einer neu gegründeten Deutschlandtochter dienen, die das traditionelle Brief- und Paketgeschäft verantwortet. Diese Tochter erhält einen eigenen Aufsichtsrat; die zusätzlichen Verwaltungskosten werden mit etwa drei Millionen Euro pro Jahr beziffert. Das bisher in der Holding verankerte Stammgeschäft wird damit rechtlich auf die Ebene der anderen internationalen Geschäftsbereiche gesetzt.

Die Deutsche Post hat ihren Konzernnamen aufgegeben und firmiert künftig unter DHL. Auf der Hauptversammlung in Bonn stimmten die Aktionäre einem Vorstandsantrag zu, der neben der Umbenennung auch eine neue Konzernstruktur vorsieht. Fast 100 Prozent der anwesenden Aktionäre gaben ihre Zustimmung; die Eintragung ins Handelsregister ist für den Spätsommer geplant, der Börsenticker soll künftig DHL führen. Die Umstellung kostet nach Unternehmensangaben rund 37 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Konzernchef Tobias Meyer begründete den Schritt mit der Entwicklung des Unternehmens: Die Deutsche Post habe sich von der ehemaligen Bundespost zu einem globalen Logistikkonzern gewandelt. Das klassische Postgeschäft macht nur noch rund ein Fünftel des Umsatzes aus; zentrale Erlösquellen sind inzwischen Express- und Frachtgeschäft sowie andere internationale Dienstleistungen. Die Marke DHL war bereits vor zwei Jahren für den Außenauftritt etabliert, nun folgt die rechtliche Anpassung.

Kritische Stimmen auf der Versammlung und aus der Politik blieben nicht aus. Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) begrüßten zwar die Sicherung von Beschäftigtenrechten, hinterfragten jedoch den wirtschaftlichen Nutzen der Umstrukturierung. Ein Aktionär sah keinen erkennbaren ökonomischen Vorteil. SPD-Abgeordneter Sebastian Roloff kritisierte die Aufgabe des bislang starken deutschen Markennamens im internationalen Auftritt.

Analysten und Investoren sehen in der Maßnahme möglicherweise einen ersten Schritt zu einer Verselbstständigung des internationalen Geschäfts – bis hin zu einer Teilung des Konzerns. Meyer wies solche Spekulationen zurück und betonte, es bestehe keine Absicht, das Deutschlandgeschäft zu veräußern. Er forderte zugleich verlässliche regulatorische Rahmenbedingungen für die Erfüllung universeller Versorgungsauflagen; das Briefporto darf etwa nur mit staatlicher Zustimmung erhöht werden.

Das deutsche Briefgeschäft bleibt ein Sorgenkind: Im ersten Quartal 2026 fiel der Betriebsgewinn des Stammgeschäfts deutlich, die transportierte Briefmenge sank um etwa 13 Prozent.

Der Bonner Konzern beschäftigt 534.000 Vollzeitstellen, davon etwa ein Drittel in Deutschland. Historisch ist der Konzern Nachfolger der früheren Bundespost; 2002 stärkte der Zukauf des US-Unternehmens DHL das internationale Profil – Kürzel steht für Gründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn. Vorgänger Frank Appel hatte eine rechtliche Umbenennung aus Rücksicht auf die Belegschaft vermieden. Die Aktionäre stimmten einstimmig zu; die Umbenennung könnte bereits zum 1. September wirksam werden.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 46,82EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.