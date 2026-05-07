🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    349 Aufrufe 349 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz kauft Aktien – Amundi rutscht unter 3%: Folgen für Anleger

    Allianz kauft Aktien – Amundi rutscht unter 3%: Folgen für Anleger
    Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com

    Die Allianz SE hat im Rahmen ihres im März angekündigten Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 27. und 30. April 2026 insgesamt 248.548 eigene Aktien erworben. Die Käufe verteilten sich auf 66.048 Stück am 27. April (durchschnittlicher Kurs 388,1025 EUR), 54.000 Stück am 28. April (391,2706 EUR), 69.000 Stück am 29. April (386,9364 EUR) sowie 59.500 Stück am 30. April (385,3876 EUR). Seit Beginn des Programms mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 wurden bis einschließlich 30. April insgesamt 1.963.114 Aktien zurückgekauft. Alle Transaktionen erfolgten über die Frankfurter Börse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz beauftragte Bank. Detaillierte Transaktionsangaben veröffentlicht die Allianz auf ihrer Website.

    Zeitgleich meldete die Vermögensverwalterin Amundi S.A. eine Änderung ihres Anteils an der Allianz. In einer Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG gab Amundi an, dass ihre direkten Stimmrechte zum 28. April 2026 2,90 Prozent der Gesamtstimmrechte betragen. Hinzu kommen Instrumente in Höhe von 0,02 Prozent (insbesondere durch verliehene Wertpapiere und als Sicherheit gestellte Positionen), womit sich ein aggregierter Anteil von 2,92 Prozent ergibt. In der vorherigen Meldung war Amundi noch mit 3,01 Prozent direkt beziehungsweise 3,03 Prozent insgesamt ausgewiesen; damit fiel der gemeldete Anteil unter die Meldepflichtsgrenze von drei Prozent. Absolut hält Amundi nach eigenen Angaben 11.027.646 stimmrechtsfähige Aktien; als Instrumente sind 68.906 Stimmrechte angegeben (53.500 durch securities lent, 15.406 als Collateral Given). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zugrunde gelegten Stimmrechte der Allianz wird mit 380.418.897 angegeben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    369,08€
    Basispreis
    2,64
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    418,16€
    Basispreis
    2,67
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Mitteilungen wurden über den EQS-Newsservice übermittelt; für den Inhalt sind die jeweiligen Emittenten verantwortlich. Die simultan gemeldeten Rückkäufe und die reduzierten Beteiligungsquoten von institutionellen Investoren geben Anlegern Hinweise auf die Kapitalrückführungsstrategie der Allianz und die sich verändernde Aktionärsstruktur.

    Analysten werten Rückkaufprogramme üblicherweise als Indikator dafür, dass das Management die Aktie für unterbewertet hält oder überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückführen möchte. Durch die Reduzierung der ausstehenden Aktien erhöht sich rechnerisch der Gewinn je Aktie, was kurzfristig Kursunterstützung bieten kann. Gleichzeitig verändert ein Rückkauf die Streubesitzstruktur und kann die Stimmrechtsverteilung beeinflussen. Die Mitteilung enthält keine Angaben zum verbleibenden Volumen des Programms oder zur zeitlichen Laufzeit; solche Details sowie vollständige Transaktionslisten stellt die Allianz auf ihrer Investor-Relations-Seite bereit. Investoren sollten die Kombination aus operativen Kennzahlen, Kapitalallokationsentscheidungen und regulatorischen Meldungen wie der Stimmrechtsmitteilung von Amundi berücksichtigen, um die Bedeutung der Maßnahmen im Kontext der Unternehmensstrategie zu beurteilen. Zudem können Leihgeschäfte temporäre Diskrepanzen in der Meldung von Anteilen verursachen. Dies verdient erhöhte Aufmerksamkeit.



    Allianz

    0,00 %
    +2,71 %
    +7,00 %
    +1,75 %
    +4,26 %
    +82,72 %
    +84,34 %
    +180,31 %
    +279,67 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
    Allianz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 394,4EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Allianz kauft Aktien – Amundi rutscht unter 3%: Folgen für Anleger Die Allianz SE hat im Rahmen ihres im März angekündigten Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 27. und 30. April 2026 insgesamt 248.548 eigene Aktien erworben. Die Käufe verteilten sich auf 66.048 Stück am 27. April (durchschnittlicher Kurs 388,1025 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     