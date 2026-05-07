Allianz kauft Aktien – Amundi rutscht unter 3%: Folgen für Anleger

Die Allianz SE hat im Rahmen ihres im März angekündigten Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 27. und 30. April 2026 insgesamt 248.548 eigene Aktien erworben. Die Käufe verteilten sich auf 66.048 Stück am 27. April (durchschnittlicher Kurs 388,1025 EUR), 54.000 Stück am 28. April (391,2706 EUR), 69.000 Stück am 29. April (386,9364 EUR) sowie 59.500 Stück am 30. April (385,3876 EUR). Seit Beginn des Programms mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 wurden bis einschließlich 30. April insgesamt 1.963.114 Aktien zurückgekauft. Alle Transaktionen erfolgten über die Frankfurter Börse (Xetra) und bis zu drei multilaterale Handelssysteme (CBOE DXE, Aquis–EU, Turquoise EU) durch eine von der Allianz beauftragte Bank. Detaillierte Transaktionsangaben veröffentlicht die Allianz auf ihrer Website. Zeitgleich meldete die Vermögensverwalterin Amundi S.A. eine Änderung ihres Anteils an der Allianz. In einer Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG gab Amundi an, dass ihre direkten Stimmrechte zum 28. April 2026 2,90 Prozent der Gesamtstimmrechte betragen. Hinzu kommen Instrumente in Höhe von 0,02 Prozent (insbesondere durch verliehene Wertpapiere und als Sicherheit gestellte Positionen), womit sich ein aggregierter Anteil von 2,92 Prozent ergibt. In der vorherigen Meldung war Amundi noch mit 3,01 Prozent direkt beziehungsweise 3,03 Prozent insgesamt ausgewiesen; damit fiel der gemeldete Anteil unter die Meldepflichtsgrenze von drei Prozent. Absolut hält Amundi nach eigenen Angaben 11.027.646 stimmrechtsfähige Aktien; als Instrumente sind 68.906 Stimmrechte angegeben (53.500 durch securities lent, 15.406 als Collateral Given). Die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG zugrunde gelegten Stimmrechte der Allianz wird mit 380.418.897 angegeben.

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