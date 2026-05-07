Evotec mit KI‑Durchbruch: Aktie springt – 'Horizon'‑Umbau beginnt

Finanziell bleibt das erste Quartal 2026 jedoch durch einen starken Vorjahresvergleich belastet. Die Konzernumsätze sanken auf 156,6 Mio. Euro (Vorjahr 200,0 Mio. Euro), das bereinigte Konzern‑EBITDA lag bei -21,9 Mio. Euro. Hauptgrund ist das Ausbleiben einmaliger Lizenzerlöse aus einem Sandoz‑Vertrag im Vorjahresquartal; negative Währungseffekte wirkten zusätzlich. Segmentiert verlor das Kerngeschäft Drug Discovery & Preclinical Development (D&PD) 15 % auf 119,9 Mio. Euro, Just – Evotec Biologics (JEB) verzeichnete einen deutlichen Umsatzrückgang auf 36,8 Mio. Euro und ein negatives bereinigtes EBITDA.

Evotecs jüngste Nachrichten sorgen an den Börsen und in der Branche für Aufmerksamkeit: Die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers sprang am Montag im frühen Handel um rund sechs Prozent, nachdem Evotec und der spanische Pharmakonzern Almirall den ersten präklinischen Entwicklungskandidaten aus ihrer dermatologischen Zusammenarbeit präsentiert hatten. Das Unternehmen feiert damit einen schnellen Fortschritt: Innerhalb von nur zwei Jahren sei das Programm von der Lead‑Identifizierung bis zum präklinischen Kandidaten vorangekommen – ein Indiz für Evotecs KI/ML-gestützten, integrierten End-to‑End-Ansatz.

Vor diesem Hintergrund treibt Evotec die Transformation unter dem Programm „Horizon“ voran. Die Initiative ist in die Umsetzungsphase gestartet: Ziel ist operative Straffung, Reduzierung der Kostenbasis um etwa 75 Mio. Euro bis Ende 2027 (20–30 % davon bereits in 2026) sowie die Konzentration auf zehn globale Standorte. Zur Deckung der Transformation sind Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 75 Mio. Euro gebildet worden. Parallel läuft eine Prüfung strategischer Optionen auf Konzernebene; Morgan Stanley und Moelis & Company wurden als Berater mandatiert.

Operativ gibt es positive Signale: Neben dem Almirall‑Projekt erhielt Evotec Förderzusagen der Gates Foundation für Tuberkuloseprogramme. Die Gesellschaft bestätigt die Jahresprognose für 2026: Umsatzerlöse von 700–780 Mio. Euro und ein bereinigtes Konzer‑EBITDA von 0–40 Mio. Euro.

Personell stärkt Evotec das Management: Claire Hinshelwood übernahm das CFO‑Amt, Dr. Ingrid Müller wurde COO – Schritte, die die Umsetzung der Horizon‑Agenda unterstützen sollen. Analysten reagieren zwiegespalten: Während der Markt die Fortschritte in Partnerschaften honoriert, warnte Oddo BHF‑Analyst Stephan Wulf vor schwächeren Ergebnissen und verweist auf Unsicherheiten, ob Effizienzmaßnahmen wie geplant greifen.

Auf der Agenda für die Hauptversammlung am 11. Juni in Hamburg stehen umfangreiche Beschlüsse zu Aufsichtsratserweiterungen und -wahlen, ein neuer Performance Share Plan 2026 mit bedingtem Kapital von bis zu 10 Mio. Aktien, die Bestellung von BDO als Abschlussprüfer sowie die Billigung des Vergütungsberichts – Punkte, die Aktionären und Kapitalmärkten weitere Impulse liefern könnten.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 5,485EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.