Axa boomt: Prämien +6% — Ist das der Anfang einer Kursrallye?

Der französische Versicherer Axa hat das Jahr mit einem robusten Wachstum begonnen. Im ersten Quartal stiegen die Bruttoprämien und sonstigen Erträge auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren insbesondere das Leben- und Krankenversicherungsgeschäft mit einem Plus von acht Prozent, während das Schaden- und Unfallgeschäft um vier Prozent zulegte. Konzernchef und Management bewerten die Entwicklung als Bestätigung der Strategie und sehen Axa weiter auf Kurs, bis 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von sechs bis acht Prozent zu erzielen. Aus Investorensicht untermauern die Zahlen die operative Robustheit und die Diversifikation des Geschäftsportfolios: Die Beschleunigung im Lebens- und Krankenbereich spricht für anhaltende Nachfrage nach Spar- und Vorsorgeprodukten, während das Schaden- und Unfallsegment trotz herausfordernder Preistrends Volumenwachstum beibehält. Analysten werten das Ergebnis positiv: Das US-Haus Jefferies bestätigte die Einstufung "Buy" und beließ das Kursziel bei 43 Euro. In seiner ersten Reaktion hob Analyst Philip Kett das Volumenwachstum von sechs Prozent hervor — ein Indikator dafür, dass Axa Marktanteile gewinnen oder neue Geschäftsfelder erschließen kann, obwohl Preisanhebungen nur begrenzt möglich sind.

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