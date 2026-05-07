🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Axa boomt: Prämien +6% — Ist das der Anfang einer Kursrallye?

    Axa boomt: Prämien +6% — Ist das der Anfang einer Kursrallye?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Der französische Versicherer Axa hat das Jahr mit einem robusten Wachstum begonnen. Im ersten Quartal stiegen die Bruttoprämien und sonstigen Erträge auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren insbesondere das Leben- und Krankenversicherungsgeschäft mit einem Plus von acht Prozent, während das Schaden- und Unfallgeschäft um vier Prozent zulegte. Konzernchef und Management bewerten die Entwicklung als Bestätigung der Strategie und sehen Axa weiter auf Kurs, bis 2026 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von sechs bis acht Prozent zu erzielen.

    Aus Investorensicht untermauern die Zahlen die operative Robustheit und die Diversifikation des Geschäftsportfolios: Die Beschleunigung im Lebens- und Krankenbereich spricht für anhaltende Nachfrage nach Spar- und Vorsorgeprodukten, während das Schaden- und Unfallsegment trotz herausfordernder Preistrends Volumenwachstum beibehält. Analysten werten das Ergebnis positiv: Das US-Haus Jefferies bestätigte die Einstufung "Buy" und beließ das Kursziel bei 43 Euro. In seiner ersten Reaktion hob Analyst Philip Kett das Volumenwachstum von sechs Prozent hervor — ein Indikator dafür, dass Axa Marktanteile gewinnen oder neue Geschäftsfelder erschließen kann, obwohl Preisanhebungen nur begrenzt möglich sind.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu AXA S.A.!
    Long
    37,77€
    Basispreis
    0,45
    Ask
    × 9,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    46,50€
    Basispreis
    0,46
    Ask
    × 8,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Zahlen sind zugleich ein Prüfstein für die Profitabilität: Wachstum über Volumen ist positiv, kann aber die Margen belasten, wenn Preisdruck und steigende Schadenaufwendungen anhalten. Für Anleger bleibt damit entscheidend, ob Axa neben Umsatzwachstum auch die bereinigte Ergebnisentwicklung planmäßig verbessert. Risiken bestehen in einem möglichen Anstieg der Schadenkosten, einer persistierenden Schwäche bei Prämienpreisen sowie makroökonomischen Faktoren wie Zinsentwicklung und Kapitalmarktlage, die das Anlageergebnis beeinflussen.

    Auf Seiten der Kapitalanlage bleibt die Entwicklung der Zinslandschaft ein Schlüsselfaktor: Höhere Renditen können das Anlageergebnis stützen und gleichzeitig Druck auf die Bewertung festverzinslicher Bestände erzeugen. Axa sollte daher weiter auf Kapital- und Risikomanagement achten, um solvente Kapitalquoten zu sichern und Spielraum für Dividenden oder Aktienrückkäufe zu erhalten. Marktbeobachter erwarten zudem, dass das Management opportunistische Zukäufe nicht ausschließt, falls Bewertungsniveaus in bestimmten Regionen oder Sparten attraktiv erscheinen. Im Wettbewerbsumfeld sind Prämien- und Produktinnovationen sowie die Digitalisierung von Vertriebswegen zentrale Stellhebel, um Wachstum nachhaltig mit Profitabilität zu verbinden. Kurzfristig dürften die Quartalszahlen das Vertrauen der Anleger stärken, langfristig zählt die Umsetzung der Profitabilitätspläne bis 2026. Die Marktreaktion in den kommenden Tagen wird deshalb auch ein wichtiger Gradmesser für Investoren bleiben.



    AXA

    +0,07 %
    +5,10 %
    +3,40 %
    +5,60 %
    +2,75 %
    +53,84 %
    +83,61 %
    +105,00 %
    +483,01 %
    ISIN:FR0000120628WKN:855705
    AXA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 42,14EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Axa boomt: Prämien +6% — Ist das der Anfang einer Kursrallye? Der französische Versicherer Axa hat das Jahr mit einem robusten Wachstum begonnen. Im ersten Quartal stiegen die Bruttoprämien und sonstigen Erträge auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 38,0 Milliarden Euro. Wachstumstreiber waren …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     