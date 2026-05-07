Musk genehmigt Anthropic-Deal: Zugriff auf 220.000 Nvidia‑Chips

Die Einigung hat nachhaltige Implikationen für den Markt für KI-Cloud-Infrastruktur: Sie verschafft Anthropic unmittelbaren Zugang zu einer der größten verfügbaren GPU-Kapazitäten und entlastet Engpässe bei Cloud-Anbietern. Gleichzeitig signalisiert die Integration von xAI in SpaceX sowie Musks Ambitionen, Rechenzentren künftig auch im Orbit zu platzieren, eine strategische Neuordnung der Infrastrukturfrage. Musk argumentiert, dass Energie- und Kapazitätsengpässe eine Verlagerung von KI-Rechenzentren in die Umlaufbahn sinnvoll machen könnten; Experten bezweifeln jedoch die kurzfristige Wirtschaftlichkeit dieses Konzepts.

Im erbitterten Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz zeichnet sich eine überraschende Allianz ab: Der Start-up-Vertreter Anthropic mietet das gesamte Rechenzentrum Colossus 1 von SpaceX und erhält damit Zugriff auf mehr als 220.000 Nvidia-Chips. Die Vereinbarung ist bemerkenswert, weil Anthropic direkter Wettbewerber von Elon Musks KI-Projekt xAI ist – das inzwischen in SpaceX aufgegangen und künftig unter dem Namen SpaceXAI agieren soll. Musk hatte Anthropic noch vor Monaten öffentlich scharf kritisiert; nach Gesprächen mit Führungskräften zeigte er sich nun „beeindruckt“ und stimmte der Vermietung zu. Anthropic begründet den Schritt mit dem dringenden Bedarf an Rechenleistung, um Nutzern skalierbare KI-Dienste anzubieten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Politisch bleibt Anthropic umstritten: Die Firma hat sich strikt dagegen gewehrt, ihre Modelle für autonome Waffensysteme und Massenüberwachung bereitzustellen, worauf das US-Verteidigungsministerium sie als Lieferketten-Risiko eingestuft hat. Anthropic klagt gegen diese Einstufung. Parallel demonstriert das Unternehmen seine Relevanz für nationale Sicherheit: Das Modell „Claude Mythos Preview“ entdeckt teils jahrzehntelang unerkannte Software-Schwachstellen. Während dies staatlichen Behörden helfen kann, Systeme zu härten, birgt die Technologie in falschen Händen erhebliches Missbrauchsrisiko; eine öffentliche Freigabe ist nicht vorgesehen.

Die Meldungen wirken sich auch auf Kapitalmärkte und die Halbleiterbranche aus: Nvidia bleibt als Hauptlieferant zentral; kurzfristige Kursbewegungen – exemplarisch ein Intraday-Rutsch unter 200 Dollar mit anschließendem Rebound – zeigen, wie technische Positionierung und Kapitalrotation, etwa in Krypto‑Assets, Aktienkurse steuern. Entscheidend bleibt, ob starke fundamentale Narrative durch charttechnische Marken wie die 200‑Dollar‑Zone bestätigt werden.

Langfristig könnte die Übereinkunft den Wettbewerb neu ordnen: Zugang zu massiv skalierbarer Hardware wird zum Gamechanger, gerade weil Nvidia-Kapazitäten limitiert sind. Für Investoren erhöht sich die Bedeutung von Betriebsreserven und von cloudnahen Kooperationsmodellen. Gleichzeitig bleibt die Rechtslage volatil: Musks Streit mit OpenAI sowie mögliche Exportkontrollen für Hochleistungschips könnten Marktströme abrupt verändern. Regulatorische und sicherheitspolitische Bedenken dürften zudem verstärkt geprüft werden, da Technologien wie Mythos Preview sowohl defensive als auch offensive Aufgaben erfüllen können. Unternehmen und Staaten stehen damit vor der Herausforderung, Innovationsförderung und Risikoabwägung neu auszubalancieren. Die kommenden Quartale werden zeigen, wer technologisch und finanziell vorne bleibt langfristig zudem.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 207,8EUR auf Nasdaq (07. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.