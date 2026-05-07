RWE stärkt Kurs: 7,8 Mio. Rückkäufe & Quartalszahlen am 13. Mai

RWE hat in dieser Woche zwei formelle Mitteilungen über den EQS-Dienst veröffentlicht, die ein klares Bild von Kapitalallokation und Kommunikationstaktik des Konzerns zeichnen. Zunächst kündigt der Energieversorger die Veröffentlichung seiner Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2026 an. Die Mitteilung erscheint am 13. Mai 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite und dürfte erste operative Kennzahlen und Managementkommentare zum Verlauf des Jahres liefern. Anleger und Analysten werden insbesondere auf Ergebnisse aus dem Erzeugungsgeschäft, Fortschritte bei erneuerbaren Projekten sowie Hinweise zur Profitabilität und zum Ausblick achten.

Parallel dazu informiert RWE über die Fortsetzung seines Aktienrückkaufprogramms (2024–2026), konkret über die dritte Tranche. Im Zeitraum 27. bis 30. April 2026 erwarb die Gesellschaft über ein beauftragtes Kreditinstitut 68.562 Aktien an der Handelsplattform Xetra zu einem gewichteten Durchschnittskurs von 60,7832 Euro, was einem Transaktionsvolumen von rund 4,17 Mio. Euro entspricht. Insgesamt beläuft sich die seit Beginn der dritten Tranche am 3. Dezember 2025 bis einschließlich 30. April 2026 zurückgekaufte Stückzahl auf 7.796.016 Aktien. Damit setzt RWE seine Kapitalrückführung konsequent fort und signalisiert damit einerseits Vertrauen in die eigene Wertentwicklung, andererseits die Absicht, den freien Streubesitz zu reduzieren und Kennzahlen wie das Ergebnis je Aktie zu stützen.