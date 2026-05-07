BVB vor Transfer-Coup mit 19-Jährigem — Aktie stürzt wegen Quartalspleite
Borussia Dortmund steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrtalents Joane Gadou von Red Bull Salzburg. Sky und die Salzburger Nachrichten berichten, dass der BVB mit dem Franzosen grundsätzlich einig sei; zwischen den Vereinen sollen noch Verhandlungen über eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro plus leistungsabhängige Boni laufen. Gadou, vor zwei Jahren aus der PSG-Jugend nach Salzburg gekommen und dort Stammspieler, wäre der erste Transfer unter dem neuen Sportdirektor Ole Book – ein Signal, dass Dortmund den Kader trotz finanzieller Belastungen gezielt verjüngen und verstärken will.
Parallel legte der Klub vorläufige Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 vor. Kumuliert über die ersten drei Quartale (01.07.2025–31.03.2026) sank das Konzernergebnis nach Steuern auf 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,9 Mio.), das Ergebnis vor Steuern auf 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse gingen um 21,9 Mio. Euro oder 5,6 % auf 371,4 Mio. Euro zurück. Hauptursache ist das vorzeitige Ausscheiden aus den Play-offs der UEFA Champions League, das vor allem die TV-Erlöse und Spielbetriebserträge belastete. Die Bruttokonzerngesamtleistung belief sich auf 443,9 Mio. Euro; das Ergebnis aus Transfergeschäften verbesserte sich deutlich auf 55,1 Mio. Euro (Vorjahr: 34,8 Mio.), was auf realisierte Verkäufe im Verlauf der Berichtsperiode hindeutet.
Das dritte Quartal (01.01.–31.03.2026) fiel deutlich schwächer aus: Konzernverlust nach Steuern -12,8 Mio. Euro gegenüber einem Gewinn von 5,2 Mio. im Vorjahresquartal; die Quartalsumsätze sanken um 16,1 % auf 124,9 Mio. Euro. TV-Erlöse brachen im Quartal besonders stark ein (46,8 Mio. vs. 64,4 Mio.), während Personalaufwand und sonstige operative Aufwendungen reduziert wurden. Das EBITDA für die kumulierte Periode stieg auf 94,1 Mio. Euro, im Quartal lag es jedoch nur bei 12,4 Mio. Euro.
Die vorläufigen Zahlen erklären, warum der Aktienkurs nach Veröffentlichung unter Druck geriet: der Markt fokussiert sich auf das negative Quartalsergebnis, auch wenn die Halbjahresbilanz vergleichsweise stabil wirkt. Analysten werden Q4 besonders beobachten; Dortmund selbst warnt indirekt, dass ohne unerwartet hohe Transfererlöse ein größeres Jahresfehlbetrag-Risiko bestehe. Vor diesem Hintergrund ist ein Transfer wie Gadou doppelt zu bewerten: sportliche Verstärkung einerseits, finanzielle Belastung andererseits – die endgültige Wirkung auf Bilanz und Marktstimmung hängt vom Timing weiterer Transfererlöse und Boni-Strukturen ab. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 15. Mai veröffentlicht.
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 3,07EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
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