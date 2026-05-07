BVB vor Transfer-Coup mit 19-Jährigem — Aktie stürzt wegen Quartalspleite

Borussia Dortmund steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung des 19-jährigen Abwehrtalents Joane Gadou von Red Bull Salzburg. Sky und die Salzburger Nachrichten berichten, dass der BVB mit dem Franzosen grundsätzlich einig sei; zwischen den Vereinen sollen noch Verhandlungen über eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro plus leistungsabhängige Boni laufen. Gadou, vor zwei Jahren aus der PSG-Jugend nach Salzburg gekommen und dort Stammspieler, wäre der erste Transfer unter dem neuen Sportdirektor Ole Book – ein Signal, dass Dortmund den Kader trotz finanzieller Belastungen gezielt verjüngen und verstärken will.

Parallel legte der Klub vorläufige Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 vor. Kumuliert über die ersten drei Quartale (01.07.2025–31.03.2026) sank das Konzernergebnis nach Steuern auf 5,9 Mio. Euro (Vorjahr: 12,9 Mio.), das Ergebnis vor Steuern auf 9,0 Mio. Euro (Vorjahr: 14,5 Mio.). Die Konzernumsatzerlöse gingen um 21,9 Mio. Euro oder 5,6 % auf 371,4 Mio. Euro zurück. Hauptursache ist das vorzeitige Ausscheiden aus den Play-offs der UEFA Champions League, das vor allem die TV-Erlöse und Spielbetriebserträge belastete. Die Bruttokonzerngesamtleistung belief sich auf 443,9 Mio. Euro; das Ergebnis aus Transfergeschäften verbesserte sich deutlich auf 55,1 Mio. Euro (Vorjahr: 34,8 Mio.), was auf realisierte Verkäufe im Verlauf der Berichtsperiode hindeutet.