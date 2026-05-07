🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlbemarle AktievorwärtsNachrichten zu Albemarle

    Lithium-Riese

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Albemarle springt nach Top-Zahlen: Kommt jetzt das große Lithium-Comeback ?

    Albemarle überrascht die Wall Street: Der Gewinn ist fast dreimal so hoch wie erwartet. Die Aktie gewinnt nach Börsenschluss zeitweise rund neun Prozent hinzu. Steht der Wall Street eine Lithium-Rallye bevor?

    Lithium-Riese - Albemarle springt nach Top-Zahlen: Kommt jetzt das große Lithium-Comeback ?
    Foto: Rodrigo Abd - AP

    Albemarle hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Der Lithiumproduzent hat nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen haben. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um neun Prozent auf 210 US-Dollar. Aktuell notiert sie jedoch nur vier Prozent im Plus bei 200,40 US-Dollar je Anteilsschein. 

    Albemarle erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,95 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit einem Gewinn von 1,19 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch einen Verlust von 18 Cent je Aktie gemeldet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Albemarle!
    Short
    221,97€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 9,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    183,51€
    Basispreis
    1,60
    Ask
    × 9,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Noch spannender ist jedoch der Blick auf den Rohstoff selbst. Lithium kostet derzeit rund 26.000 US-Dollar je Tonne. Vor einem Jahr lag der Preis noch unter 10.000 US-Dollar. Der Absturz nach dem Elektroauto-Hype hatte die Branche hart getroffen. Jetzt kommt Rückenwind aus einer anderen Ecke: Batterien für Energiespeicher helfen offenbar dabei, Angebot und Nachfrage wieder stärker ins Gleichgewicht zu bringen.

    Albemarle profitiert bereits von höheren Mengen und besseren Preisen bei Kunden aus dem Energiespeichergeschäft. Auf Basis des durchschnittlichen Lithiumpreises im ersten Quartal stellt das Management rund 5,85 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar EBITDA in Aussicht. Die Wall Street rechnet bislang für 2026 mit 5,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,3 Milliarden US-Dollar EBITDA.

    Die Aktie hatte bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen kräftig zugelegt. Seit Jahresbeginn stand ein Plus von rund 37 Prozent zu Buche, auf Sicht von zwölf Monaten sogar 236 Prozent. Dennoch besteht noch Luft nach oben: Ende 2022 notierte die Aktie bei über 325 US-Dollar, als die Lithiumpreise bei über 85.000 US-Dollar je Tonne lagen.

    Albemarle

    +3,48 %
    +5,59 %
    +13,81 %
    +23,33 %
    +234,25 %
    +4,11 %
    +34,71 %
    +181,28 %
    +504,34 %
    ISIN:US0126531013WKN:890167
    Albemarle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Botschaft an die Anleger ist klar: Der Lithium-Zyklus hat gedreht. Und plötzlich steht Albemarle wieder im Zentrum einer Story, die viele schon abgeschrieben hatten.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Albemarle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 169,7EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lithium-Riese Albemarle springt nach Top-Zahlen: Kommt jetzt das große Lithium-Comeback ? Albemarle überrascht die Wall Street: Der Gewinn ist fast dreimal so hoch wie erwartet. Die Aktie gewinnt nach Börsenschluss zeitweise rund neun Prozent hinzu. Steht der Wall Street eine Lithium-Rallye bevor?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     