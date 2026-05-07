Albemarle springt nach Top-Zahlen: Kommt jetzt das große Lithium-Comeback ?

Albemarle erzielte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2026 einen Gewinn je Aktie von 2,95 US-Dollar bei einem Umsatz von 1,4 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet lediglich mit einem Gewinn von 1,19 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 1,3 Milliarden US-Dollar gerechnet. Vor einem Jahr hatte der Konzern noch einen Verlust von 18 Cent je Aktie gemeldet.

Albemarle hat sich mit einem Paukenschlag zurückgemeldet. Der Lithiumproduzent hat nach Börsenschluss Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen haben. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel zeitweise um neun Prozent auf 210 US-Dollar. Aktuell notiert sie jedoch nur vier Prozent im Plus bei 200,40 US-Dollar je Anteilsschein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Noch spannender ist jedoch der Blick auf den Rohstoff selbst. Lithium kostet derzeit rund 26.000 US-Dollar je Tonne. Vor einem Jahr lag der Preis noch unter 10.000 US-Dollar. Der Absturz nach dem Elektroauto-Hype hatte die Branche hart getroffen. Jetzt kommt Rückenwind aus einer anderen Ecke: Batterien für Energiespeicher helfen offenbar dabei, Angebot und Nachfrage wieder stärker ins Gleichgewicht zu bringen.

Albemarle profitiert bereits von höheren Mengen und besseren Preisen bei Kunden aus dem Energiespeichergeschäft. Auf Basis des durchschnittlichen Lithiumpreises im ersten Quartal stellt das Management rund 5,85 Milliarden US-Dollar Umsatz und etwa 2,5 Milliarden US-Dollar EBITDA in Aussicht. Die Wall Street rechnet bislang für 2026 mit 5,8 Milliarden US-Dollar Umsatz und 2,3 Milliarden US-Dollar EBITDA.

Die Aktie hatte bereits vor der Veröffentlichung der Zahlen kräftig zugelegt. Seit Jahresbeginn stand ein Plus von rund 37 Prozent zu Buche, auf Sicht von zwölf Monaten sogar 236 Prozent. Dennoch besteht noch Luft nach oben: Ende 2022 notierte die Aktie bei über 325 US-Dollar, als die Lithiumpreise bei über 85.000 US-Dollar je Tonne lagen.

Die Botschaft an die Anleger ist klar: Der Lithium-Zyklus hat gedreht. Und plötzlich steht Albemarle wieder im Zentrum einer Story, die viele schon abgeschrieben hatten.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Albemarle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 169,7EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.





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