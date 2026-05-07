GFT sieht sich dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs
- GFT erwartet 2026 Umsatz von 930 Millionen Euro
- KI treibt systematische Modernisierung bei Kunden
- Q1 Umsatz 229,5 Mio bereinigtes Ebit 16 Mio
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter GFT Technologies erwartet trotz allgemeiner wirtschaftlicher Verwerfungen in diesem Jahr weiter gute Geschäfte dank Künstlicher Intelligenz. "Unternehmen gehen zunehmend über die reine Erprobung hinaus und integrieren KI systematisch in groß angelegte Modernisierungsprogramme", sagte GFT-Chef Marco Santos bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal am Donnerstag in Stuttgart. Für 2026 rechnet er deshalb weiter mit einem Umsatzanstieg auf 930 Millionen Euro und einem bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 71 Millionen Euro.
Im ersten Quartal steigerte das im SDax gelistete Unternehmen seinen Umsatz um drei Prozent auf 229,5 Millionen Euro. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um sieben Prozent auf gut 16 Millionen Euro. Unter dem Strich legte der Überschuss um gut ein Fünftel auf 8,6 Millionen Euro zu./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie
Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 19,22 auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.
Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 510,72 Mio..
GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +23,71 %/+64,95 % bedeutet.
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Community Beiträge zu GFT Technologies - 580060 - DE0005800601
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GFT bringt KI-gestützte Robotik in die Automobil-Produktionslinie
Ein großer US-amerikanischer Automobilhersteller setzt die Lösung bereits in seinen Werken ein:
Details:
https://www.gft.com/de/de/about-us/newsroom/press-and-news/2026/press-releases/gft-takes-ai-from-visual-inspection-to-physical-action-for-auto-manufacturers
Wieso nicht? Die Trend haben in der Vergangenheit ja ganz gut funktioniert.
GFT ist denen meilenweit voraus😉