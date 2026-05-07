GFT sieht sich dank Künstlicher Intelligenz auf Wachstumskurs

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GFT Technologies Aktie

Die GFT Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 19,22 auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GFT Technologies Aktie um +0,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,96 %.

Die Marktkapitalisierung von GFT Technologies bezifferte sich zuletzt auf 510,72 Mio..

GFT Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +23,71 %/+64,95 % bedeutet.