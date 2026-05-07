Bullen feuern aus allen Rohren

Dennoch sollten Anleger mögliche Rücksetzer nicht außer Acht lassen. Die Kurslücke, die am Mittwoch entstanden ist, könnte zwischenzeitlich wieder geschlossen werden, sodass ein Rückgang auf etwa 24.400 Punkte nicht überraschen würde. Kritischer würde die Lage erst, wenn der DAX unter die beiden wichtigen Durchschnittswerte im Bereich von 23.814 bis 23.996 Punkten fällt. Dann könnte sich das Chartbild deutlich verschlechtern und ein Rückgang in Richtung 23.000 Punkte drohen.

Wie bereits zuvor angenommen, bewegt sich der DAX aktuell in Richtung seines bisherigen Höchststands von 25.507 Punkten, nachdem er das Niveau von 24.480 Punkten hinter sich gelassen hat. Ein erstes Etappenziel bei 25.020 Punkten wurde am Mittwoch bereits erreicht. Hält die Kauflaune an, könnte der Index schon bis zum Ende der Woche erneut das Rekordhoch aus Mitte Januar ins Visier nehmen. Kommt es tatsächlich zu einer Einigung im Iran-Konflikt, wäre auch ein nachhaltiger Ausbruch über das bisherige Allzeithoch möglich. In diesem Fall könnten mittelfristig sogar Kurse von bis zu 27.500 Punkten denkbar sein.

Aktuell dominieren jedoch optimistische Erwartungen: Die Märkte setzen darauf, dass sich die Lage im Iran-Konflikt entspannt und sind entsprechend in einen sogenannten „Risk-On“-Modus gewechselt.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.949 Punkten

VDAX auf erhöhtem Niveau - Nervosität weicht Zuversicht

Fear& Greed Index bei 69 auf "Greed" - Tendenz steigend!

Tagesanalyse:

RSI: 63 - Buy MACD: 156 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.020 / 25.294 / 25.405 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.479 / 24.266 / 23.995 und 23.814 Punkten. Gaps bei 24.403 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe rücken wieder in den Fokus - Risiko einer weltweiten Rezession weiter hoch - Ölknappheit schlägt weltweit durch! - Inflation zieht offiziell an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, aber rückläufig VDAX-New der Deutschen Börse (05. Mai 2026): Bei 23,21% (steigend) (Vortag: 24,44%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 24.480 Punkten platzieren, Stopp bei 24.000 Punkten. Kursziele bei 25.020 /25.507 Punkten - aktiv, erstes Ziel erreicht Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN045L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,99 - 9,00 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.060,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.060,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.403,56 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 27,79 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LP1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,94 - 8,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.770,29 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.770,29 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.949,26 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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