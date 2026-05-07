Nichts wie rein!

Entscheidend ist nun, dass der Index die Marke von 3.760 Punkten – die sogenannte Nackenlinie dieser Formation – auch auf Wochensicht halten kann. Gelingt das, könnten schon bald wieder Kursgewinne in Richtung der Vorjahreshochs bei 3.994 Punkten folgen. Darüber hinaus wäre sogar ein Anstieg bis auf 4.167 Punkte möglich, wenn man die gesamte Formation in die Berechnung einbezieht.

Auslöser für die plötzlich gestiegene Zuversicht ist die Aussicht auf eine Annäherung im Iran-Konflikt. Eine Entspannung in dieser Region könnte sich positiv auf den Energiesektor und wichtige Lieferketten auswirken – ein wichtiger Faktor für technologieorientierte Unternehmen. Bereits im Vorfeld hatte sich im TecDAX zwischen Mitte Januar und Anfang dieser Woche eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation gebildet, ein Muster, das in der Chartanalyse oft auf eine Trendwende hindeutet. Dieses Signal wurde inzwischen bestätigt und spricht für ein Ende des seit Juli 2025 bestehenden Abwärtstrends.

Fällt der TecDAX jedoch wieder unter die Marke von 3.760 Punkten zurück, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rückgänge in Richtung der wichtigen Durchschnittswerte EMA 50 und EMA 200 bei etwa 3.600 Punkten denkbar.

Trotz der aktuell positiven Signale bleibt ein Risiko bestehen: Die Lage im Nahen Osten ist weiterhin unsicher und könnte jederzeit wieder eskalieren. Das würde die optimistische Entwicklung an den Märkten schnell wieder zunichtemachen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 3.800 Punkte

Kursziele : 3.994/4.167 Punkte

Renditechance via DN0PDA : 100 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0PDA Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,90 - 3,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.536,26 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.536,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.810,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.167 Punkte Hebel: 12,34 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40NC Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,93 - 3,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.087,26 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.087,26 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.810,45 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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