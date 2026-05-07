Investoren lassen Aktie fallen

Grundsätzlich bleibt der Aufwärtstrend jedoch intakt. Mittelfristig werden weiterhin Kursziele von 65,11 Euro und darüber hinaus sogar 70,83 Euro für möglich gehalten. Eine zwischenzeitliche Abkühlung wäre dabei nicht ungewöhnlich und könnte sogar Chancen für Anleger bieten, günstiger einzusteigen.

Trotz dieser guten Nachrichten nutzten einige Anleger zur Wochenmitte die Gelegenheit, Gewinne mitzunehmen. Nachdem die Aktie ein Rekordhoch von 61,95 Euro erreicht hatte, kam es zu ersten Rücksetzern. Das könnte darauf hindeuten, dass sich der Kurs kurzfristig etwas beruhigt und in eine Konsolidierungsphase übergeht. Sollte der Kurs unter 56,55 Euro fallen, könnten die Rückgänge an Dynamik gewinnen und die Kurslücke von Ende April bei 49,55 Euro wieder in den Fokus rücken.

Allerdings gibt es auch Risiken: Sollte sich der Kurs nicht im Bereich von 50,00 Euro stabilisieren, müsste mit weiteren Verlusten gerechnet werden. In diesem Fall könnte die Aktie bis auf etwa 44,07 Euro zurückfallen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 49,55 Euro

Kursziel : 65,11 Euro

Renditechance via DN0PEH : 120 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0PEH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,22 - 1,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47,0673 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 47,0673 Euro akt. Kurs Basiswert: 59,19 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 65,11 Euro Hebel: 4,70 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0YCV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,19 - 1,23 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 71,1244 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 71,1244 Euro akt. Kurs Basiswert: 59,19 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,81 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.