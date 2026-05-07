Silberpreis
Silber legt zu +0,59 % auf 77,83 USD
Silber zeigt Stärke: +0,59 % höher bei 77,83 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,37 %
|1 Monat
|+6,30 %
|3 Monate
|-0,62 %
|1 Jahr
|+135,19 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 27,60421USD. Heute steht er bei 77,83USD. Das Investment wäre auf 2.819,43USD gewachsen – eine Steigerung von +181,94 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
wallstreetONLINE – Gemischter Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig positives Signal: Berichte sprechen von einem Anstieg um bis ca. 7%. Gegenwind: Hecla-Gewinne enttäuschen; PV-Nachfrage könnte durch Substitution sinken. Fundamentale/technische Diskussionen: Inflation, Aktienmarktdynamik, Ölpreis. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lag laut Posts bei ca. +7%.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|365,15EUR
|+0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|128,56EUR
|+0,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|265,92EUR
|+0,07 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|401,40EUR
|+0,55 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|106,62EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|618,60EUR
|+0,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|383,16EUR
|+0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|77,36EUR
|-0,08 %
|Long
|1
|0,00
|128,56EUR
|+0,13 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,933EUR
|-0,28 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.