Silber legt zu +0,59 % auf 77,83 USD

+0,59 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,37 % 1 Monat +6,30 % 3 Monate -0,62 % 1 Jahr +135,19 %

Der Silberpreis legtzu und erreicht 77,83. Marktteilnehmer werten dies als Zeichen solider Nachfrage bei stabiler Stimmung.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 27,60421USD. Heute steht er bei 77,83USD. Das Investment wäre auf 2.819,43USD gewachsen – eine Steigerung von +181,94 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

wallstreetONLINE – Gemischter Anleger-Sentiment zu Silber. Kurzfristig positives Signal: Berichte sprechen von einem Anstieg um bis ca. 7%. Gegenwind: Hecla-Gewinne enttäuschen; PV-Nachfrage könnte durch Substitution sinken. Fundamentale/technische Diskussionen: Inflation, Aktienmarktdynamik, Ölpreis. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage lag laut Posts bei ca. +7%.