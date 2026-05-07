Schweizer Electronic überrascht: Umsatz +20% und Großaktionär knackt 5%

Wenige Tage später veröffentlichte das Unternehmen die Geschäftszahlen für Q1 2026. Der Umsatz stieg um 20,2 Prozent auf 47,3 Mio. Euro (Q1 2025: 39,4 Mio. Euro). Treiber waren vor allem die Sparten Automotive und Industry (+ca. 18 %) sowie erstmals ein spürbarer Beitrag aus dem strategisch wichtigen Bereich Aviation & Defence, dessen Umsatz von 0,1 auf 0,8 Mio. Euro kletterte. Der Auftragsbestand erhöhte sich auf 211,1 Mio. Euro (31.12.2025: 194,1 Mio. Euro); davon entfallen 125,3 Mio. Euro auf Auslieferungen von April bis Dezember 2026 und bieten eine solide Umsatzbasis für den weiteren Jahresverlauf.

Schweizer Electronic meldet deutliches Umsatzwachstum zum Jahresauftakt und eine überraschende Schwellenberührung bei den Stimmrechten: Ein Großaktionär stockt auf. Am 4. Mai 2026 gab die Leiterplattengruppe eine Stimmrechtsmitteilung bekannt: Alois Berger meldet direkt 190.000 Aktien (ISIN DE0005156236) und überschreitet damit die 5‑Prozent‑Schwelle. Sein Anteil an den Stimmrechten beträgt nun 5,03 Prozent bezogen auf die Gesamtzahl von 3.780.000 Stimmrechten (vorher 3,02 %).

Operativ verbessert sich die Profitabilität, bleibt aber noch auf Verlustniveau: Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) verbesserte sich auf -0,4 Mio. Euro (Q1 2025: -1,5 Mio. Euro), das Betriebsergebnis (EBIT) auf -1,7 Mio. Euro (vorjahr -2,8 Mio. Euro). Das Konzernergebnis lag bei -2,7 Mio. Euro nach -3,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal. Positiv wirkt sich aus, dass durch Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung die Funktionskosten erneut reduziert werden konnten.

Finanziell zeigt sich eine Verschlechterung der Liquiditätslage: Eigenkapital sank auf 24,3 Mio. Euro (31.12.2025: 26,7 Mio. Euro) und die Netto‑Verschuldung liegt nun bei 2,5 Mio. Euro (31.12.2025: Netto‑Liquidität 4,2 Mio. Euro). Das Management bestätigt die im Geschäftsbericht 2025 Ende April kommunizierten Erwartungen für 2026, weist aber auf anhaltende Herausforderungen hin — insbesondere steigende Materialpreise, angespannte Beschaffungsmärkte und geopolitische Risiken. Zentrale Managementprioritäten sind daher Materialverfügbarkeit und die Weitergabe von Kostensteigerungen an Kunden.

Bewertung: Schweizer Electronic präsentiert einen erfolgreichen Umsatzstart ins Jahr mit einer sich verbessernden, aber noch negativen Profitabilität. Die gestiegene Auftragslage und der Vorstoß ins Aviation & Defence‑Segment sind strategisch sinnvoll; zugleich erhöhen die verschlechterte Liquiditätsposition und externe Kostendruck die operative und finanzielle Anfälligkeit. Die Meldung über die Stimmrechtsüberschreitung dürfte das Anlegerinteresse zusätzlich stimulieren.

Die Schweizer Electronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 8,08EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.