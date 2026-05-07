Leifheit AG: Geschäftszahlen Q1 2026 und Strategie-Erfolg
Trotz schwierigem Umfeld startet Leifheit solide ins Jahr 2026: Umsatzwachstum, stärkere Marge, hohe Marketinginvestitionen und ein neues Effizienzprogramm prägen das Quartal.
Foto: Thomas Frey - picture alliance / dpa
- Leifheit veröffentlichte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 61,2 Mio. € trotz herausforderndem Marktumfeld
- Bruttomarge konnte um 0,8 Prozentpunkte auf 46,4 % gesteigert werden
- Konzern-EBIT lag bei -2,8 Mio. €, hauptsächlich aufgrund erhöhter Werbeaufwendungen
- Das Performanceprogramm FOCUS wurde planmäßig gestartet, um Effizienz und Resilienz zu verbessern
- Trotz Unsicherheiten durch die Krise im Nahen Osten bestätigt Leifheit die Prognose für 2026, mit leichtem Wachstum beim Umsatz und stabilem EBIT
- Das Unternehmen setzt auf verstärkte Marketingaktivitäten und Innovationen in europäischen Kernmärkten, um Wachstumsimpulse zu erzielen
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Leifheit ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Leifheit lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im
Minus.
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