Alzchem startet stark: Marge springt auf 21,7% – Kursziel 200€

Dem gegenüber stand das Segment Basics & Intermediates, dessen Umsatz auf 36,7 Mio. EUR sank (-14,0% YoY). Gründe sind die strategische Konzentration auf profitablere Geschäftsbereiche, eine schwächere Stahlkonjunktur sowie erhöhter Preisdruck in Pharma und Landwirtschaft. Letzteres zeigt sich trotz globaler Angebotsverknappung infolge des Iran-Konflikts bislang noch nicht in deutlich gesteigerter Nachfrage nach dem Düngemittel Perlka; bei anhaltender Spannung sehen Analysten jedoch Chancen für H2.

Alzchem ist nach dem ersten Quartal 2026 mit einem überzeugenden Ergebnis in das Geschäftsjahr gestartet und bestätigt seine Jahresziele. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,7% auf 148,7 Mio. EUR; das operative Ergebnis legte überproportional zu: das EBITDA kletterte auf rund 32 Mio. EUR, die Marge verbesserte sich um etwa 280 Basispunkte auf 21,7%. Treiber des Wachstums war erneut das Segment Specialty Chemicals, dessen Erlöse sich mit 105,3 Mio. EUR um 11,4% erhöhten. Sowohl Preiserhöhungen (+8,4% YoY) als auch Mengenausweitungen (+6,4% YoY) trugen dazu bei. Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Human Nutrition (insbesondere Kreatinprodukte) und Defense (Nitroguanidin); die Kapazitäten sind laut Management größtenteils ausgelastet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Operativ bleibt das Unternehmen robust: Alzchem bestätigte die Guidance für 2026 mit einem Zielumsatz von rund 600 Mio. EUR und einem EBITDA von etwa 126 Mio. EUR. Steigende Rohstoffkosten sollen vollständig über Preissteigerungen abgefedert werden. Zudem wirken ein aktuell vorteilhafter Strommix in Deutschland und bereits abgeschlossene Strom-Forwards dämpfend auf Energiepreisrisiken. Investitionen sind deutlich erhöht: Q1-CAPEX betrugen 36,6 Mio. EUR (Vj. 13,1 Mio. EUR) zur Finanzierung von Kapazitätserweiterungen (Carbidofen-Sanierung, Ausbau Nitroguanidin SOP H2/26 und Kreatin H2/27); erste Planungen für eine NQ-Anlage in den USA laufen. Trotz höherer Investitionen blieb der Free Cashflow in Q1 positiv bei rund 1,1 Mio. EUR. Operativer Cashflow war bereinigt um geringere Kundenzuschüsse mit 31,8 Mio. EUR deutlich stärker.

Analysten reagieren positiv: Montega bestätigt das Rating „Kaufen“ mit einem 12-Monats-Kursziel von 200,00 EUR, Sphene Capital hebt das 24-monatige Kursziel leicht auf 193,40 EUR und hält an der Kaufempfehlung fest. Beide heben die anhaltende Margenverbesserung dank des Produktmix hervor.

Auf der Hauptversammlung beschlossen die Aktionäre eine Dividendenerhöhung auf 2,10 EUR je Aktie sowie die Umstellung auf Namensaktien, Satzungsanpassungen für elektronische Aktien und flexiblere virtuelle Versammlungen. Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, der Abschlussprüfer bestätigt. Insgesamt untermauern Ergebnisse, Ausbaupläne und Aktionärsbeschlüsse das Bild eines fokussierten Spezialchemie-Konzerns mit solidem Wachstumspfad.

Die Alzchem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 162,4EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.