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    TUI & Co. verzichten vorerst auf Preiserhöhungen – Gefahr später?

    TUI & Co. verzichten vorerst auf Preiserhöhungen – Gefahr später?
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die großen deutschen Reiseveranstalter Tui, Alltours und Dertour haben dem "Tagesspiegel" zufolge angekündigt, die Preise für bereits gebuchte Reisen trotz deutlich gestiegener Kerosinpreise nicht nachträglich anzuheben. Damit verfolgen die Anbieter kurzfristig eine kundenorientierte Strategie, um Image- und Vertrauensverluste zu vermeiden. Dertour-Chef Christoph Debus machte jedoch deutlich, dass bei anhaltend hohem Treibstoffpreisniveau künftige Buchungen anders kalkuliert werden müssten; permanente Kostensteigerungen könnten nicht ausgeschlossen werden.

    Rechtlich sind Nachforderungen durch Veranstalter möglich, wenn entsprechende vertragliche Klauseln vorliegen und höhere Kosten – etwa für Kerosin – nachweislich eintreten. Solche Preisaufschläge müssen spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitgeteilt werden. Überschreitet die Erhöhung mehr als 8 Prozent des Reisepreises, erhält der Kunde ein Sonderrücktrittsrecht. Diese Vorgaben begrenzen die Flexibilität der Anbieter und setzen einen engen zeitlichen Rahmen für Anpassungen.

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    Aktuell signalisieren die Reiseveranstalter keine Streichungen von Reisen: Tui-Sprecher Aage Dünhaupt sagte, bei Tui falle derzeit nichts aus. Alltours erwartet, dass Gäste ihren gebuchten Sommerurlaub wie geplant antreten können; Dertour rechnet für Sommer und Herbst mit stabiler Kapazität. Sollte es aufgrund von Engpässen beim Kerosin zu Flugplanänderungen kommen, kündigten die Anbieter an, Kunden unverzüglich zu informieren und nach Flugalternativen zu suchen.

    Aus ökonomischer Sicht stehen die Veranstalter vor einem Spagat: Einerseits wollen sie kurzfristig Nachfrage und Kundenvertrauen schützen; andererseits droht bei anhaltend hohen Treibstoffkosten Margendruck, insbesondere für Pauschalangebote mit engen Kalkulationsspielräumen. Mögliche Reaktionen sind die Anpassung von Neubuchungspreisen, engere Vertragsklauseln zur Kostenweitergabe, verstärkte Hedging-Strategien für Treibstoff oder eine Verschiebung hin zu Produkten mit flexiblerer Preisgestaltung. Für börsennotierte Player wie TUI sind diese Entwicklungen relevant, da steigende operative Kosten die Ergebniskennzahlen belasten und Investorenreaktionen auslösen können.

    In diesem Kontext ist die Vorabmitteilung der TUI AG zur Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts am 13. Mai 2026 zu nennen. Der Bericht dürfte Einblick geben, wie stark Treibstoffkosten, Kapazitätsplanung und Nachfrageverhalten das Geschäftsergebnis beeinflussen. Politische und forumserhebliche Kommentare, die der Vorlage beilagen, sind für die wirtschaftliche Bewertung der Branche nicht relevant und wurden ausgeklammert.



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