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    Deutz setzt Wachstumskurs zum Jahresstart weiter fort - Deutlich mehr Aufträge

    Für Sie zusammengefasst
    • Aufträge im ersten Quartal rund 40 Prozent mehr
    • Umsatz stieg auf 530,0 Millionen Euro im Quartal
    • Bereinigtes Ebit plus 46 Prozent auf 37,3 Mio
    Deutz setzt Wachstumskurs zum Jahresstart weiter fort - Deutlich mehr Aufträge
    Foto: DEUTZ AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Beim Motorenhersteller Deutz zahlt der sich jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern gut 40 Prozent mehr Aufträge an Land. Deutz berichtete dabei auch von einer Erholungstendenz im Baumaschinen- und Landtechnikbereich vor allem zum Quartalsende hin. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um gut 8 Prozent auf 530,0 Millionen Euro an. "Sowohl unser Motorengeschäft als auch unsere neu erschlossenen Geschäftsfelder Energie und Verteidigung sowie das wichtige Wachstumsfeld Service leisten erkennbare Beiträge", sagte Unternehmenschef Sebastian Schulte am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich der Zahlenvorlage in Köln.

    Noch stärker als der Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog gar um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro an. Dabei kamen Deutz auch Einsparungen zugute: Alle Maßnahmen seien erfolgreich durchgeführt, und das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro werde um rund zehn Prozent übertroffen, hieß es. Unter dem Strich kehrte der Konzern in die schwarzen Zahlen mit einem Gewinn von 21,8 Millionen Euro zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von 10 Millionen Euro gestanden. Die Jahresziele bestätigte Schulte./tav/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie

    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 11,05 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +20,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Mrd..

    Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/-19,57 % bedeutet.




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