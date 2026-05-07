Deutz setzt Wachstumskurs zum Jahresstart weiter fort - Deutlich mehr Aufträge
- Aufträge im ersten Quartal rund 40 Prozent mehr
- Umsatz stieg auf 530,0 Millionen Euro im Quartal
- Bereinigtes Ebit plus 46 Prozent auf 37,3 Mio
KÖLN (dpa-AFX) - Beim Motorenhersteller Deutz zahlt der sich jüngste Konzernumbau weiter aus. Im traditionell eher schwachen ersten Quartal zog der Konzern gut 40 Prozent mehr Aufträge an Land. Deutz berichtete dabei auch von einer Erholungstendenz im Baumaschinen- und Landtechnikbereich vor allem zum Quartalsende hin. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr um gut 8 Prozent auf 530,0 Millionen Euro an. "Sowohl unser Motorengeschäft als auch unsere neu erschlossenen Geschäftsfelder Energie und Verteidigung sowie das wichtige Wachstumsfeld Service leisten erkennbare Beiträge", sagte Unternehmenschef Sebastian Schulte am Donnerstag laut Mitteilung anlässlich der Zahlenvorlage in Köln.
Noch stärker als der Erlös verbesserte sich das operative Ergebnis: Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) zog gar um fast 46 Prozent auf 37,3 Millionen Euro an. Dabei kamen Deutz auch Einsparungen zugute: Alle Maßnahmen seien erfolgreich durchgeführt, und das ursprüngliche Einsparziel von 50 Millionen Euro werde um rund zehn Prozent übertroffen, hieß es. Unter dem Strich kehrte der Konzern in die schwarzen Zahlen mit einem Gewinn von 21,8 Millionen Euro zurück. Ein Jahr zuvor hatte hier noch ein Verlust von 10 Millionen Euro gestanden. Die Jahresziele bestätigte Schulte./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutz Aktie
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,25 % und einem Kurs von 11,05 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutz Aktie um +20,66 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutz bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Mrd..
Deutz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,70 %/-19,57 % bedeutet.
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https://www.linkedin.com/in/dr-sebastian-c-schulte-294ab753/
Ein Trip nach Berlin, der sich gelohnt hat. Denn der Austausch mit Verteidigungsminister Boris Pistorius, Wirtschaftsministerin https://www.linkedin.com/in/katherinareiche/ und zahlreichen Kollegen aus der Industrie hat deutlich gezeigt: Wir sind als deutsche Industrie bereit, unsere Fähigkeiten deutlich stärker für die Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa einzubringen. Und es passiert bereits eine Menge.
Für https://www.linkedin.com/company/deutzofficial/ nehme ich vier zentrale Erkenntnisse mit:
1️⃣ Skalierbarkeit ist ein strategischer Vorteil – und DEUTZ ist dafür aufgestellt.
Mit unseren Werken in Köln, Ulm und Herschbach, unserer hohen Fertigungstiefe und einem starken Entwicklungs- und Servicenetzwerk in Deutschland, Europa und den USA sind wir sofort liefer- und skalierfähig.
2️⃣ Resilienz entsteht durch Dual-Use-Kompetenz.
Wir sichern nicht nur die Lieferfähigkeit für den Verbrennungsmotor, sondern bauen parallel robuste Lieferketten für neue Antriebstechnologien auf – batterieelektrisch, hybrid und softwareintensiv.
Ob Baumaschine, Landmaschine, geschütztes Fahrzeug oder Drohne: Verfügbarkeit zählt. Und genau darauf arbeiten wir hin.
3️⃣ Die Zeitenwende wirkt als Innovationskatalysator.
Unsere Teams bei DEUTZ entwickeln seit über 160 Jahren Lösungen für die Herausforderungen ihrer Zeit. Die aktuelle sicherheitspolitische Lage setzt neue Impulse frei: in der Antriebstechnik, in Energieversorgungslösungen und in der Zusammenarbeit mit jungen Defence-Tech-Unternehmen.
4️⃣ Was es jetzt braucht: Mut zur Entscheidung – bei allen Beteiligten.
DEUTZ hat im Februar 2022 nicht gezögert: Wir haben den Defence-Bereich ausgebaut, neue Produkte auf den Weg gebracht und eine eigene, agile Defence Business Unit aufgebaut.
Ministerin Reiche hat es treffend formuliert: Entwicklungszyklen werden kürzer. Das heißt wir dürfen uns nicht davor scheuen, Produkte schnell zu industrialisieren, auch wenn sie bald von neuen Generationen abgelöst werden könnten. Was zählt, ist Geschwindigkeit.
Vielen Dank an Minister Pistorius und Ministerin Reiche für den offenen, konstruktiven Austausch – ebenso wie allen Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien, der Verbände und der teilnehmenden Unternehmen, die diesen Gipfel zu einem wichtigen Schritt nach vorne gemacht haben.
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