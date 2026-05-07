Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal
- DBAG rutscht im Q1 in Verlust von 20,5 Mio
- NAV je Aktie fällt auf 35,29 Euro zum Quartalsende
- Ebita sinkt um fast ein Fünftel auf 3,1 Mio
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Vor allem wegen Bewertungseffekten steht unter dem Strich ein Minus von 20,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,2 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende März auf 35,29 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.
Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende März um fast ein Fünftel auf 3,1 Millionen Euro. Hier standen höheren Erträgen unter anderem höhere Personalkosten gegenüber. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 471,07 Mio..
Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+63,67 % bedeutet.
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