Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 471,07 Mio..

Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+63,67 % bedeutet.