🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDt. Beteiligungs AG AktievorwärtsNachrichten zu Dt. Beteiligungs AG
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • DBAG rutscht im Q1 in Verlust von 20,5 Mio
    • NAV je Aktie fällt auf 35,29 Euro zum Quartalsende
    • Ebita sinkt um fast ein Fünftel auf 3,1 Mio
    Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Vor allem wegen Bewertungseffekten steht unter dem Strich ein Minus von 20,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,2 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Nettovermögenswert je Aktie (NAV) fiel per Ende März auf 35,29 Euro, nachdem es Ende 2025 noch 36,37 Euro waren.

    Neben Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen ist die DBAG auch in der Fondsberatung aktiv. In diesem Bereich fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Firmenwerte (Ebita) in den drei Monaten bis Ende März um fast ein Fünftel auf 3,1 Millionen Euro. Hier standen höheren Erträgen unter anderem höhere Personalkosten gegenüber. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Management./mis/stk

    Dt. Beteiligungs AG

    -1,96 %
    -0,60 %
    +1,60 %
    +0,79 %
    -1,17 %
    -8,96 %
    -24,18 %
    +4,27 %
    +1.350,49 %
    ISIN:DE000A1TNUT7WKN:A1TNUT
    Dt. Beteiligungs AG direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dt. Beteiligungs AG Aktie

    Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 25,55 auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dt. Beteiligungs AG Aktie um -0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dt. Beteiligungs AG bezifferte sich zuletzt auf 471,07 Mio..

    Dt. Beteiligungs AG zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von +19,76 %/+63,67 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dt. Beteiligungs AG - A1TNUT - DE000A1TNUT7

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dt. Beteiligungs AG. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Beteiligungs AG mit Verlust im ersten Quartal Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Vor allem wegen Bewertungseffekten steht unter dem Strich ein Minus von 20,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 9,2 Millionen Euro vor einem Jahr, wie das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     