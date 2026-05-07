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    Nota AI unterzeichnet einen Vertrag über die Lieferung von KI-Optimierungstechnologie sowie eine strategische Partnerschaft mit Mobilint zur Beschleunigung der Kommerzialisierung von On-Device-KI auf der heimischen NPU-Infrastruktur

    Nota AI unterzeichnet einen Vertrag über die Lieferung von KI-Optimierungstechnologie sowie eine strategische Partnerschaft mit Mobilint zur Beschleunigung der Kommerzialisierung von On-Device-KI auf der heimischen NPU-Infrastruktur
    Foto: Arm Limited
    • NetsPresso ist in die Mobilint-NPU-Produkte integriert – und bietet neben der Hardware auch eine Umgebung zur Optimierung und Bereitstellung von KI-Modellen
    • Mobilint MLA100•Karten und Server auf Basis des MLA400 werden als zentrale NVA-Hardwareplattform eingesetzt – mit dem gemeinsamen Ziel, den Markt für Edge-basierte Video-KI zu erschließen
    • Nota AI erweitert das NetsPresso-Angebot von mobilen und Rechenzentrumsanwendungen auf Edge-AI-Implementierungen

    SEOUL, Südkorea, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Nota AI (CEO Myung-su Chae), ein Spezialist für die Komprimierung und Optimierung von KI-Modellen, gab bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Mobilint, einem Hersteller von Hochleistungs-KI-Halbleitern (NPU), unterzeichnet hat, um KI-Optimierungstechnologie bereitzustellen und eine strategische Partnerschaft aufzubauen.

    Nota AI Signs AI Optimization Technology Supply and Strategic Partnership Agreement with Mobilint Accelerating Commercialization of On-Device AI on Domestic NPU Infrastructure

    Diese Vereinbarung wurde geschlossen, um die proprietären Funktionen der KI-Modellkomprimierungs- und -optimierungssoftware von Nota AI mit der führenden Expertise von Mobilint im Bereich des NPU-Hardware-Designs zu kombinieren, mit dem Ziel, gemeinsam leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen für den globalen Edge-KI-Markt zu entwickeln.

    Im Rahmen der Vereinbarung wird die fortschrittliche KI-Optimierungstechnologie von Nota AI eingesetzt, um die Benutzerfreundlichkeit der NPU-Produktpalette von Mobilint, darunter die Modelle MLA100 und MLA400, zu verbessern. Mobilint wird im Rahmen einer Lizenzvereinbarung die Plattform „NetsPresso" von Nota AI zur Optimierung von KI-Modellen nutzen und in seine NPU-Produkte integrieren, sodass Endnutzer KI-Modelle erhalten, die komprimiert, quantisiert und für ihre jeweilige Hardwareumgebung optimiert wurden.

    Durch diese Zusammenarbeit wird Mobilint in der Lage sein, seinen NPU-Kunden nicht nur Hardware, sondern auch Funktionen zur Optimierung und Bereitstellung von KI-Modellen in einem einzigen Paket anzubieten. Der praktische Nutzen von leistungsstarken KI-Halbleitern wird dann maximiert, wenn verschiedene KI-Modelle auf der Zielhardware stabil und effizient ausgeführt werden können. NetsPresso soll als zentrale Softwareebene dienen, die die Inferenzleistung von KI-Modellen und die Ausführungseffizienz in NPU-basierten Mobilint-Umgebungen verbessert.

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