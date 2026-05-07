AOB knackt 20%-Schwelle: 23,90% an ATOSS — trotz betonter Neutralität

Hintergrund ist eine innerkonzernliche Umstrukturierung: Die zuvor von der AOB Invest GmbH gehaltenen ATOSS-Aktien wurden unentgeltlich in die neu gebildete AOB Portfolio One GmbH & Co. KG als 100-prozentige Tochter eingebracht. Als Meldepflichtiger tritt Andreas F. J. Obereder auf; die Meldung wurde sowohl als Stimmrechtsmitteilung nach § 40 WpHG als auch ergänzend nach § 43 WpHG (wesentliche Beteiligung) kommuniziert.

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG hat ihren Stimmrechtsanteil an der ATOSS Software SE durch eine konzerninterne Einlage auf 23,89758 % erhöht und damit am 1. Mai 2026 die Meldepflichtsschwelle von 20 % überschritten. Die Stimmrechtsmitteilung wurde am 4. Mai 2026 veröffentlicht; als Gesamtanzahl der nach § 41 WpHG berichtspflichtigen Stimmrechte nennt ATOSS 15.906.272 Aktien. Konkret meldete die AOB-Gruppe 3.801.214 Stimmrechte, was in den Rundschreiben teilweise auf 23,90 % gerundet ausgewiesen wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG betont ausdrücklich, dass mit dem Erwerb weder strategische Ziele noch Handelsgewinne verfolgt werden. Es bestehe keine Absicht, innerhalb der nächsten zwölf Monate weitere Stimmrechte an ATOSS zu erwerben oder auf sonstige Weise auszubauen. Die Gesellschaft übernimmt lediglich das satzungsmäßige Recht der AOB Invest GmbH, ein Mitglied in den Aufsichtsrat von ATOSS zu entsenden; darüber hinaus strebe man keine Einflussnahme auf Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen an. Auch wesentliche Änderungen der Kapitalstruktur, etwa beim Verhältnis von Eigen- zu Fremdfinanzierung oder in der Dividendenpolitik, seien nicht geplant.

Finanziell ist die Transaktion neutral für die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG: Die Stimmrechte wurden unentgeltlich eingebracht, weshalb weder Fremd- noch Eigenmittel durch die Tochter direkt aufgewendet worden seien. In der Meldung wird ferner ausgewiesen, dass keine Finanzderivate oder sonstige Instrumente im Sinne des WpHG eingesetzt werden; Instrumentenbestände werden mit null angegeben.

Für Anleger und Marktteilnehmer ist vor allem die Überschreitung der 20‑Prozent‑Marke relevant: Eine Sperrminorität naht zwar nicht (50 %), doch ein Blockbeteiligter in dieser Größenordnung kann Reputation und Verhandlungsmacht stärken — trotz der vertraglich oder vorgetragenen Zurückhaltung der AOB-Gruppe. ATOSS-Aktien, Aktionärsstruktur und mögliche Folgen für die Governance bleiben daher Beobachtungsgegenstand für Investoren und Analysten.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 76,30EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.