AIXTRON liefert GaN-Systeme an Renesas – Produktionsausbau
Mit neuen Planetary-GaN-Anlagen von AIXTRON zündet Renesas den nächsten Wachstumsschub in der Leistungselektronik – von E-Mobilität bis erneuerbare Energien.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON hat Planetary-GaN-MOCVD-Systeme an Renesas geliefert, um die Produktionskapazitäten für GaN-Bauelemente in Hochvolumenfertigungen zu erweitern.
- Die Zusammenarbeit stärkt Renesas’ GaN-Fertigung und reagiert auf die steigende Nachfrage in Leistungselektronik-Anwendungen wie E-Mobilität, Automotive, IoT, Schnellladeinfrastruktur und erneuerbare Energien.
- Die gelieferten Systeme sind auf hohe Produktionsdurchsätze und Schichtuniformität ausgelegt und unterstützen die Skalierung der GaN-Leistungshalbleiterfertigung.
- Renesas treibt die industrielle Skalierung der GaN-Technologie seit der Übernahme von Transphorm im Juni 2024 voran, mit Fokus auf effiziente, kompakte und skalierbare Leistungswandlung.
- Die Entscheidung von Renesas, die GaN-Produktion im Hochvolumenbereich zu erhöhen, unterstreicht die beschleunigte Marktdynamik im Wide-Bandgap-Sektor und das Vertrauen in AIXTRONs Technologie.
- AIXTRON ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, mit globaler Präsenz und Lösungen für innovative Anwendungen in High-Tech-Branchen.
Der nächste wichtige Termin, 29. Ordentliche Hauptversammlung der AIXTRON SE, bei AIXTRON ist am 13.05.2026.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,23EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,66 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 50,12EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.901,38PKT (-0,09 %).
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