OHB Q1 2026: Starkes profitables Wachstum
OHB SE startet 2026 mit Rekordwerten: starkes EBITDA-Wachstum, volle Auftragsbücher und der größte Auftrag der Firmengeschichte treiben das Raumfahrtunternehmen voran.
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- Das bereinigte EBITDA von OHB SE stieg im Q1 2026 um 37 % auf 27,3 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr
- Die Gesamtleistung erhöhte sich um 15 % auf 279,3 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr
- Der Auftragsbestand erreichte zum Ende des Jahres 2025 mit 3.354 Mio. EUR den Höchststand und wächst weiter, vor allem durch den Auftrag der European Moonport Company im Wert von 248 Mio. EUR
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 16,8 Mio. EUR
- Das Eigenkapital stieg auf 441,2 Mio. EUR, was einer Quote von 29,7 % entspricht, nach 27,5 % zum Jahresende 2025
- Der Auftrag der OHB Sweden AB für die Mikrosatellitenkonstellation EPS-Sterna ist mit 248 Mio. EUR der bisher größte Auftrag der Unternehmensgeschichte
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei OHB ist am 07.05.2026.
Der Kurs von OHB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 281,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,71 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 289,00EUR das entspricht einem Plus von +2,57 % seit der Veröffentlichung.
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