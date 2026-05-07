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    Pentixapharm: Starkes Q1 2026 mit Fortschritten in Entwicklung & Zulassung

    Pentixapharm treibt sein CXCR4-Programm voran, erhält positives FDA-Feedback, stärkt Management und Finanzierung – und bereitet entscheidende Studienstarts vor.

    Pentixapharm: Starkes Q1 2026 mit Fortschritten in Entwicklung & Zulassung
    Foto: adobe.stock.com
    • Regulatorische Fortschritte: Die FDA bestätigte im Pre-IND-Feedback zur Phase‑3-Studie PANDA keine wesentlichen Bedenken und gab Leitlinien; Pentixapharm plant die IND-Einreichung in den USA, um PANDA zu starten.
    • Klinische Evidenz: Phase‑2-Daten im Journal of Nuclear Medicine zeigen, dass [68Ga]Ga‑PentixaFor-PET/CT bei der Subtypisierung des primären Aldosteronismus hohe Spezifität, moderate Sensitivität und gute Patientenakzeptanz bietet.
    • CXCR4‑Theranostik vorangetrieben: Die FDA schloss die Prüfung von zwei INDs für das CXCR4-Programm ab und erlaubte die Fortsetzung der Phase‑I/II‑Studie PENTHERA mit PentixaFor‑Bildgebung plus [90Y]Y‑PentixaTher.
    • Q1‑Finanzkennzahlen: Im ersten Quartal 2026 keine Umsatzerlöse; Nettoverlust €3,2 Mio. (vs. €4,0 Mio. im Vorjahr); EBITDA −€2,1 Mio.; operativer Cashflow −€2,5 Mio.; liquiden Mittel €5,2 Mio.; Bilanzsumme €41,2 Mio.
    • Finanzierung und Ausblick: Im Februar 2026 wurden €3,0 Mio. aus der Wandelanleihefazilität in Anspruch genommen (bis zu €15,5 Mio. verfügbar); die liquiden Mittel sollen nach aktueller Planung bis Ende Q1 2027 reichen; Jahresprognose 2026: Nettoverlust rund €21,6 Mio. (ohne mögliche Auslizenzierungserlöse).
    • Organisationelle/operative Maßnahmen: Erik Merten wurde als CTO berufen; das Unternehmen baut Produktions‑ und Lieferinfrastruktur aus und prüft strategische Partnerschaften sowie zusätzliche Finanzierungsoptionen zur Unterstützung der späten klinischen Entwicklung.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Pentixapharm Holding ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von Pentixapharm Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,24 % im Plus.


    Pentixapharm Holding

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    ISIN:DE000A40AEG0WKN:A40AEG
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