JPMORGAN stuft CTS EVENTIM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CTS Eventim auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die am 28. Mai anstehenden Quartalszahlen dürften einen guten Jahresstart belegen und die Basis schaffen, um das Vertrauen in die Geschäftsdynamik des Ticketvermarkters und Veranstalters wiederherzustellen, schrieb Lara Simpson in eine am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 56,05EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Lara Simpson

Analysiertes Unternehmen: CTS EVENTIM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

