JPMORGAN stuft ING GROEP N.V. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 28,50 auf 28,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe insbesondere wegen des höher als erwarteten Zinsüberschusses im ersten Quartal ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Bank bis zum Jahr 2028 angehoben, schrieb Delphine Lee in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Aktie preise die Wachstumsstory großteils immer noch nicht ein./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 25,58EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,90

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

