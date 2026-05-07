DBAG stärkt Liquidität: Aktienrückkäufe, Exits und 1,00€ Dividende

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Zuge ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 27. April und dem 30. April 2026 insgesamt 15.900 Aktien über die Börse erworben. Die täglichen Volumina: 4.000 Stück am 27., 4.000 am 28., 4.000 am 29. und 3.900 am 30. April; am 1. Mai wurden keine Käufe gemeldet. Seit Beginn des Programms am 3. März 2025 stieg die kumulierte Rückkaufzahl auf 754.700 Aktien. Das Programm war ursprünglich mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gestartet und am 2. März 2026 bis spätestens 31. Juli 2026 verlängert worden; alle Transaktionen werden durch ein von der DBAG beauftragtes Kreditinstitut an der Börse umgesetzt.

Parallel legte die DBAG ihre Quartalsmitteilung für Q1 2026 vor und berichtet von einer Reihe erfolgreicher Portfolio-Transaktionen, die die Liquidität deutlich stärken. Durch Exits, namentlich die Veräußerungen von duagon (Januar 2026) und Kraft & Bauer (März 2026), stiegen die verfügbaren Mittel auf 152,4 Mio. Euro (31.12.2025: 103,1 Mio. Euro). Insgesamt setzte die Gesellschaft binnen acht Monaten sieben Transaktionen um (drei Exits, vier Investitionen). Neu vereinbart wurde eine Mehrheitsbeteiligung des von DBAG beratenen DBAG Fund VIII am MedTech-Dienstleister Hipp Technology Group; der Vollzug wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.