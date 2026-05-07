DBAG stärkt Liquidität: Aktienrückkäufe, Exits und 1,00€ Dividende
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat im Zuge ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms zwischen dem 27. April und dem 30. April 2026 insgesamt 15.900 Aktien über die Börse erworben. Die täglichen Volumina: 4.000 Stück am 27., 4.000 am 28., 4.000 am 29. und 3.900 am 30. April; am 1. Mai wurden keine Käufe gemeldet. Seit Beginn des Programms am 3. März 2025 stieg die kumulierte Rückkaufzahl auf 754.700 Aktien. Das Programm war ursprünglich mit Bekanntmachung vom 26. Februar 2025 gestartet und am 2. März 2026 bis spätestens 31. Juli 2026 verlängert worden; alle Transaktionen werden durch ein von der DBAG beauftragtes Kreditinstitut an der Börse umgesetzt.
Parallel legte die DBAG ihre Quartalsmitteilung für Q1 2026 vor und berichtet von einer Reihe erfolgreicher Portfolio-Transaktionen, die die Liquidität deutlich stärken. Durch Exits, namentlich die Veräußerungen von duagon (Januar 2026) und Kraft & Bauer (März 2026), stiegen die verfügbaren Mittel auf 152,4 Mio. Euro (31.12.2025: 103,1 Mio. Euro). Insgesamt setzte die Gesellschaft binnen acht Monaten sieben Transaktionen um (drei Exits, vier Investitionen). Neu vereinbart wurde eine Mehrheitsbeteiligung des von DBAG beratenen DBAG Fund VIII am MedTech-Dienstleister Hipp Technology Group; der Vollzug wird im zweiten Quartal 2026 erwartet.
Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum 31. März 2026 bei 35,29 Euro (31.12.2025: 36,37 Euro). Der Rückgang wird überwiegend auf niedrigere Kapitalmarktmultiplikatoren zurückgeführt; die DBAG verzeichnete jedoch bereits im April eine spürbare Multiplikatorenerholung. Das Konzernergebnis fiel in Q1 mit -20,5 Mio. Euro negativ aus (Q1 2025: +9,2 Mio. Euro), maßgeblich aufgrund bewertungsbedingter Effekte. Das EBITA der Fondsberatung entwickelte sich planmäßig und belief sich auf 3,1 Mio. Euro (Q1 2025: 3,8 Mio. Euro).
Vorstandssprecher Tom Alzin betont die gesteigerte Dynamik bei Portfolioentwicklung: Verkäufe werden bei günstigen Marktbedingungen realisiert, Investitionen gezielt dort getätigt, wo strukturelles Wachstum zu erwarten ist. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Die DBAG verfolgt weiter eine aktionärsorientierte Ausschüttungspolitik: Vorstand schlägt der Hauptversammlung am 2. Juni 2026 eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor; zudem wird das Rückkaufprogramm bis Ende Juli 2026 fortgeführt. Per Stichtag waren 17.376.151 Aktien im Umlauf. Insgesamt stärkt die Kombination aus Exits, Rückkäufen und gezielten Investitionen die finanzielle Handlungsfähigkeit der DBAG in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld.
Die Dt. Beteiligungs AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 25,55EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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