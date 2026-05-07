JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,30 auf 23,86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie wird zudem auf die "Analyst Focus List" der US-Bank aufgenommen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers hätten mehr negative als positive Aspekte enthalten, schrieb Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 38,39EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 23,86

Kursziel alt: 24,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 23,86 € , was einem Rückgang von -37,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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