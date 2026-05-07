JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,30 auf 23,86 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie wird zudem auf die "Analyst Focus List" der US-Bank aufgenommen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers hätten mehr negative als positive Aspekte enthalten, schrieb Borja Olcese in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 38,39EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23,86
Kursziel alt: 24,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Borja Olcese
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 23,86
Kursziel alt: 24,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte