JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST
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Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,60
Kursziel alt: 22,60
Währung: EUR
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