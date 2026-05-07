JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Das erste Quartal des Medizintechnikkonzerns sei einmal mehr eine Fallstudie für ein gutes Erwartungsmanagement gewesen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Das bereinigte Ergebnis (Ebita) habe die Konsensschätzung im hohen einstelligen Prozentbereich übertroffen. Ungeachtet der zum Handelsende behaupteten Kursgewinne gehe er aber davon aus, dass sich die aktuell recht hoch bewertete Aktie nach den Zahlen - wie in der Vergangenheit üblich - eher schwach entwickeln werde./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:37 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 23,15EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,60

Kursziel alt: 22,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,60 € , was einem Rückgang von -2,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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