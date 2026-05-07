Milliarden-Deal: Roche setzt in Diagnostik auf KI

Roche gab bekannt, dass sie sich mit PathAI auf einen Kaufpreis von 1,05 Milliarden US-Dollar geeinigt hat. Ziel des Deals ist es, das Angebot an Produkten und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz in ihrer Diagnostiksparte zu stärken. Der Schweizer Pharmakonzern erklärte am Donnerstag, dass die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens PathAI auf einer 2021 gegründeten Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen aufbauen soll. Zudem werde es eine KI-Plattform intern integrieren, die diagnostische Arbeitsabläufe erleichtern und die Entwicklung klinischer Therapien beschleunigen soll.

Roche erklärte sich im Rahmen der Vereinbarung bereit, 750 Millionen US-Dollar im Voraus zu zahlen, zuzüglich bis zu 300 Millionen US-Dollar an weiteren Zahlungen, die an bestimmte Zielvorgaben geknüpft sind. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.

Roche plant, die Technologie von PathAI weltweit für Pathologielabore und die biopharmazeutische Industrie auszuweiten. Das Unternehmen beabsichtigt, die Angebote von PathAI mit seinen eigenen zu kombinieren, um die Laboreffizienz zu steigern und die Entdeckung potenzieller Wirkstoffziele sowie neuer Diagnoseverfahren zu fördern.

Matt Sause, CEO von Roche Diagnostics, sagte in einer Erklärung: "Die digitale Pathologie hat das Potenzial, die Präzisionsdiagnostik von Krebs zu verbessern und Ärzten die Möglichkeit zu geben, besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Behandlungspläne anzubieten."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 351,1EUR auf TTMzero (06. Mai 2026, 21:59 Uhr) gehandelt.

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!