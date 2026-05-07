DAX pausiert nach Rally – Friedenshoffnungen mit Fragezeichen

Dieser verhaltene Optimismus zeigt sich auch bei den Ölpreisen, die zwar gestern deutlich zurückgekommen sind, aber immer noch über der Marke von 100 Dollar verweilen. Die komplette Risikoprämie wird also noch nicht ausgepreist, weil die Unsicherheit bleibt.

Auch der Handel in Asien war heute voll und ganz von der Hoffnung auf einen baldigen Frieden im Nahen Osten geprägt. Der Nikkei konnte teilweise um über fünf Prozent zulegen und auch die anderen Aktienmärkte konnten höher schließen. Dennoch bleiben viele Fragezeichen, da sich die USA und der Iran weiterhin ein Dauerfeuer an Nachrichten über die offiziellen Social-Media-Kanäle liefern und den Status quo beinahe stündlich anpassen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In diesem Status quo dürfte es auch der DAX schwer haben, die Marke von 25 000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Ein erster Anlauf gestern ist zumindest gescheitert. Ein wirkliches Eigenleben kann der DAX vorerst nicht entwickeln. Vielmehr hängt er weiter am Tropf der Wall Street, die nach der Rally der vergangenen Tage etwas heißgelaufen und anfällig für eine Korrektur scheint. Eine solche könnte den DAX dann stärker treffen und den Weg in Richtung Allzeithoch erst einmal verbauen.

In Deutschland sind zwar die Auftragseingänge in der Industrie um fünf Prozent gestiegen und lagen damit deutlich über den Erwartungen von einem Prozent, aber die Erhebungen spiegeln die jüngsten Entwicklungen noch nicht vollends wider. Die Berichtssaison setzt sich heute mit den Quartalszahlen überwiegend aus der zweiten Reihe fort.

Auf der makroökonomischen Agenda warten die Investoren auf die nächsten Arbeitsmarktdaten aus den USA heute und morgen, nachdem sich bei den veröffentlichten JOLTS- und ADP‑Daten Abschwächungstendenzen gezeigt haben. Zudem dürften die Bauausgaben und die Lohnstückkosten auf Interesse stoßen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 800 und 25 150 Punkten bewegen.

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