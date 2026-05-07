Fortinet Aktie legt am 07.05.2026 stark zu

Die Fortinet Aktie notiert aktuell bei 86,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +13,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +10,20 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fortinet Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 86,80€, mit einem Plus von +13,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Fortinet ist ein US-Cybersicherheitsanbieter mit Fokus auf Firewalls, Secure SD-WAN und integrierte Security-Fabric-Plattform. Kernprodukt ist die FortiGate-Firewall-Familie, ergänzt um E-Mail-, Cloud- und Endpoint-Security. Starke Position im Enterprise- und Carrier-Segment. Wichtige Konkurrenten: Palo Alto Networks, Check Point, Cisco. USP: eigene ASIC-Chips, hohe Performance, breite, eng integrierte Produktpalette.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Fortinet Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +25,05 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,90 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fortinet eine positive Entwicklung von +28,98 % erlebt.

Fortinet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,90 % 1 Monat +23,90 % 3 Monate +25,05 % 1 Jahr -9,04 %

Informationen zur Fortinet Aktie

Stand: 07.05.2026, 08:25 Uhr

Es gibt 740 Mio. Fortinet Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,23 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Palo Alto Networks und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,50 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +1,91 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) notiert im Plus, mit +0,08 %.

Fortinet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fortinet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fortinet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.