DoorDash Registered (A) - Aktie gewinnt kräftig - 07.05.2026

Mit einer Performance von +11,42 % konnte die DoorDash Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DoorDash Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 159,20€, mit einem Plus von +11,42 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

DoorDash ist ein führendes Lieferunternehmen in den USA, das sich durch starke Partnerschaften und innovative Technologie auszeichnet. Es konkurriert mit Uber Eats und Grubhub und bietet mit "DashPass" ein attraktives Kundenbindungsprogramm.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die DoorDash Registered (A) Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +2,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DoorDash Registered (A) Aktie damit um +10,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -18,63 % verloren.

DoorDash Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,15 % 1 Monat +15,61 % 3 Monate +2,21 % 1 Jahr -7,58 %

Informationen zur DoorDash Registered (A) Aktie

Stand: 07.05.2026, 08:25 Uhr

Es gibt 411 Mio. DoorDash Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,04 Mrd. € wert.

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Ob die DoorDash Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DoorDash Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.