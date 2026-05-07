Wacker Neuson Aktie legt weiter zu - 07.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Wacker Neuson. Mit einer Performance von +5,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,450€, mit einem Plus von +5,52 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

Der heutige Anstieg bei Wacker Neuson konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,98 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +7,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,57 % verloren.

Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,52 % 1 Monat +2,73 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -18,41 %

Informationen zur Wacker Neuson Aktie

Stand: 07.05.2026, 08:26 Uhr

Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um rund ein Fünftel auf 591 Millionen Euro, wie das Unternehmen am …

Wacker Neuson starts 2026 with strong momentum: double‑digit revenue growth, a sharply higher EBIT margin, and a solid outlook despite mixed regional dynamics.

Die Wacker Neuson Group startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, starke Europa-Performance und bestätigte Jahresprognose prägen das Quartal.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar und Co.

Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %.

Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?

Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.