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    Besonders beachtet!

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    Wacker Neuson Aktie legt weiter zu - 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die Wacker Neuson Aktie, bisher, um +5,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Neuson Aktie legt weiter zu - 07.05.2026
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein Hersteller von Bau- und Kompaktmaschinen für Bau, GaLaBau und Industrie. Kernprodukte: Verdichtungstechnik, Betontechnik, Kompaktbagger, Radlader, Dumper, Service/Finanzierung. Starke Position im Nischen- und Mietgeschäft, global aktiv mit Fokus Europa/USA. Wichtige Wettbewerber: Wirtgen (John Deere), Bomag, Caterpillar, JCB, Kubota. USP: breite Verdichtungspalette, hohe Spezialisierung, dichtes Händler- und Servicenetz.

    Wacker Neuson Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.05.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Wacker Neuson. Mit einer Performance von +5,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Wacker Neuson Aktie. Nach einem Plus von +2,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 20,450, mit einem Plus von +5,52 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der heutige Anstieg bei Wacker Neuson konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,98 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um +7,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,73 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -20,57 % verloren.

    Wacker Neuson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,52 %
    1 Monat +2,73 %
    3 Monate -11,98 %
    1 Jahr -18,41 %
    Stand: 07.05.2026, 08:26 Uhr

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,43 Mrd. € wert.

    Wacker Neuson profitiert von Nachfrageerholung bei Baumaschinen


    Eine spürbare Nachfragebelebung hat dem Baumaschinen-Hersteller Wacker Neuson zum Jahresstart deutliche Zuwächse beschert. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März um rund ein Fünftel auf 591 Millionen Euro, wie das Unternehmen am …

    Wacker Neuson Leads 2026 Q1 with Strong Start


    Wacker Neuson starts 2026 with strong momentum: double‑digit revenue growth, a sharply higher EBIT margin, and a solid outlook despite mixed regional dynamics.

    Wacker Neuson startet 2026 stark – erstes Quartal begeistert Anleger


    Die Wacker Neuson Group startet dynamisch ins Jahr 2026: Deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum, starke Europa-Performance und bestätigte Jahresprognose prägen das Quartal.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Caterpillar und Co.

    Caterpillar, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,28 %.

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    +4,23 %
    +7,52 %
    +2,73 %
    -11,98 %
    -18,41 %
    -14,30 %
    -18,65 %
    +33,32 %
    -15,83 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01
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