Ringmetall-HV: Dividende 0,10 € und neues Kapital für Übernahmen

Ringmetall SE hat die ordentliche Hauptversammlung 2026 einberufen: Die virtuelle Versammlung findet am Dienstag, 16. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) statt. Aktionäre können nicht physisch teilnehmen; die Sitzung wird per HV‑Portal in Bild und Ton übertragen. Stimmberechtigt sind im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch Vollmacht – alternativ über die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Technische und organisatorische Hinweise sowie Fristen sind auf der Investor‑Relations‑Seite veröffentlicht.

- Vorlage und Erläuterung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025: Aufsichtsratsprüfung hat den Jahresabschluss festgestellt, daher keine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung erforderlich. Unterlagen sind online zugänglich.

- Gewinnverwendung: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem Bilanzgewinn von EUR 35.491.871,97 eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie auszuschütten (insgesamt EUR 2.906.904,00 bei derzeit 29.069.040 dividendenberechtigten Stückaktien). Der Rest (EUR 32.584.967,97) soll vorgetragen werden; Dividendenanspruch fällig am 19. Juni 2026.

- Entlastungen: Antrag auf Entlastung der Vorstandsmitglieder Christoph Petri und Konstantin Winterstein sowie der Aufsichtsratsmitglieder für 2025, vorgesehen als Einzelabstimmungen.

- Abschlussprüfer: Der Aufsichtsrat empfiehlt die Wahl der BDO AG als Abschluss‑ und Konzernabschlussprüfer für 2026.

- Vergütungsbericht: Billigung des gemäß § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für 2025 wird zur Abstimmung gestellt.

Strategisch entscheidend ist Tagesordnungspunkt 6: Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026

Ringmetall strebt die Aufhebung der bisherigen Ermächtigungen (genehmigtes Kapital 2018/2021) und die Einrichtung eines neuen genehmigten Kapitals von bis zu EUR 6.000.000 bis 15. Juni 2031 an. Das Instrument soll sowohl Barkapitalerhöhungen als auch Sachkapitalerhöhungen – etwa zur Finanzierung von Akquisitionen – ermöglichen. Zentral ist die Möglichkeit, das gesetzliche Bezugsrecht unter engen Voraussetzungen zu beschränken: maximal 20% des Grundkapitals (Berücksichtigung früherer Ausnutzungen) und bei Barkapitalemissionen ein Börsenpreis‑naher Ausgabepreis (Abweichung von maximal 5% angekündigt). Vorstand und Aufsichtsrat begründen den Bezugsrechtsausschluss mit Flexibilitätsbedarf für schnelle Markt‑, Finanzierungs‑ und Akquisitionsentscheidungen; Berichte über jede Ausnutzung sind vorgesehen.

Formale Hinweise und Fristen

Anmeldung zur Teilnahme und Ausübung der Rechte bis 9. Juni 2026 (24:00 MESZ), Umschreibestopp im Aktienregister ab dann; Vollmachten spätestens 15. Juni 2026, 18:00 Uhr (MESZ). Anträge/Wahlvorschläge müssen bis 1. Juni 2026 eingehen; Stellungnahmen bis 10. Juni 2026. Gesamtaktienanzahl bei Einberufung: 29.069.040, keine eigenen Aktien.

Aus Sicht von Investoren bietet die Sitzung Transparenz über das Ergebnis 2025 und die Dividendenpolitik; strategisch relevant ist vor allem die Autorisierung für neues genehmigtes Kapital, das zukünftige Akquisitionen und schnelle Kapitalmaßnahmen erleichtert – zugleich gelten Deckelungen und Preisvorgaben zum Schutz bestehender Aktionäre.

Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 2,72EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.