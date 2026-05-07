Douglas schockiert Märkte: Milliarden-Abschreibungen und Gewinnwarnung

Operativ zeigt sich ein gemischtes Bild: Der Umsatz stieg vorläufig um 1,1 Prozent auf rund 948 Millionen Euro (in den Meldungen werden 947,7 bzw. 949,7 Millionen Euro genannt). Dagegen sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) um 5,1 Prozent auf 116,1 Millionen Euro; die bereinigte EBITDA-Marge fiel auf 12,2 Prozent nach 13,0 Prozent im Vorjahresquartal. Die Aktie geriet nachbörslich unter Druck und verlor zwischenzeitlich mehr als drei Prozent.

Die Parfümeriekette Douglas hat das zweite Geschäftsquartal mit einem deutlich negativen Ergebnis abgeschlossen und damit die Kapitalmärkte überrascht. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust für die drei Monate bis Ende März in einer Größenordnung von einem hohen zweistelligen bis einem niedrigen dreistelligen Millionenbetrag. Analysten hatten bislang lediglich mit einem Minus von rund neun Millionen Euro gerechnet. Ursache der Fehlentwicklung sind vor allem umfangreiche Wertminderungen: Abschreibungen auf den Goodwill der französischen Aktivitäten (NOCIBÉ), auf den Onlineshop Parfumdreams sowie auf die Luxus-Tochter Niche Beauty im mittleren bis hohen zweistelligen Millionenbereich; weitere Wertberichtigungen addieren sich zu einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Douglas begründet die Schwäche mit einem veränderten Marktumfeld: In den reifen europäischen Märkten habe sich das Wachstum verlangsamt, Verbraucher agierten preissensitiver und reagierten stärker auf Promotionen. Vor diesem Hintergrund hat das Management die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 nach unten angepasst: Der Umsatz soll am unteren Ende der bisherigen Spanne von 4,65 bis 4,80 Milliarden Euro liegen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei rund 16,0 Prozent erwartet, zuvor waren etwa 16,5 Prozent avisiert. Zudem rechnet Douglas mit einem Verschuldungsgrad am oberen Ende der genannten Bandbreite von 2,5 bis 3,0x zum 30. September 2026.

Konzernchef Sander van der Laan betont, der Markt habe sich „auf einem neuen Niveau“ stabilisiert; der Fokus liege kurzfristig und mittelfristig auf dem Omnichannel-Modell, Differenzierung und profitablem Wachstum. Douglas kündigt eine Verschärfung der Strategie, beschleunigte Umsetzung von Initiativen sowie strikte Kostendisziplin an und will die detaillierten Quartalszahlen am 12. Mai vorlegen.

Fazit: Die Abschreibungen offenbaren Bewertungsrisiken in der internationalen Expansion; parallel dazu drücken strukturelle Markteffekte und Preisdruck die Profitabilität. Die kurzfristige Herausforderung besteht in der Umsetzung der strategischen Maßnahmen, damit die Investitionen in Omnichannel und Differenzierung mittelfristig wieder in nachhaltiges, profitables Wachstum münden.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 9,44EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.