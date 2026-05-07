Austriacard: 1,23% des Kapitals gratis an Vorstände — Kontos profitiert

Hintergrund und Formalitäten: Die Übertragungen stützen sich auf die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 24. Juni 2025 sowie auf einen Beschluss des Vorstands vom 22. April 2026. Der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung in seiner Sitzung am 6. Mai 2026 erteilt; die tatsächlichen Over‑the‑Counter‑(OTC-)Transaktionen wurden für den 7. Mai 2026 avisiert. Die Gesellschaft betont, dass die Maßnahme keine Auswirkung auf die Börsenzulassung der Aktien hat und dass die betreffenden Aktien ohne Gegenleistung übertragen werden — daher wird kein Kaufpreis je Aktie angegeben.

Die Austriacard Holdings AG hat in zwei aufeinanderfolgenden Mitteilungen Anfang Mai die geplante sowie die endgültig genehmigte Übertragung eigener Aktien zur Bedienung ihres im Juni 2023 beschlossenen Aktienoptionsprogramms bekanntgegeben. Insgesamt werden 448.799 eigene, nennbetragslose Inhaberaktien — rund 1,23 % des Grundkapitals — an Mitglieder des Vorstands sowie eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft übertragen. Die Übertragung erfolgt unentgeltlich gemäß den Bedingungen des Optionsprogramms.

Empfänger und Stückzahlen: Größter Begünstigter ist der Vorstandsvorsitzende Emmanouil Kontos, dem 170.971 Aktien zugeteilt werden. Gleiches Volumen (170.971 Aktien) ist für Jon Neeraas, Executive Vice President Western Europe, UK, Nordics and Americas, vorgesehen. Markus Kirchmayr, Group CFO, erhält 85.485 Aktien; eine leitende Angestellte einer Tochtergesellschaft wird mit 21.372 Aktien bedient. Für die Transfers werden Piraeus Securities S.A. (für Kontos) sowie Raiffeisen Bank International AG (für die übrigen Begünstigten) als Vermittler genannt.

Governance und Publizität: Der Aufsichtsrat genehmigte zudem den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hinsichtlich der zur Bedienung des Optionsprogramms verwendeten eigenen Aktien. Die Gesellschaft verweist auf die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungs- und Meldepflichten; detaillierte Angaben zu den Transaktionen werden auf der Website von Austriacard und über Euronext Athens veröffentlicht.

Unternehmenskontext: Austriacard, mit rund 2.360 Beschäftigten, bietet Lösungen in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung und sicheres Datenmanagement. Die Aktie ist an der Wiener Börse (Prime Market) und an der Euronext Athens notiert (ISIN AT0000A325L0). Für Investoren bedeutet die Verwendung eigener Aktien zur Vergütung eine Verwässerung des Free Float durch Reduktion eigener Bestände nicht — vielmehr handelt es sich um eine interne Zuteilung aus dem Bestand der Gesellschaft.

Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,22EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.