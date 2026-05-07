🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Japan-Rallye

    1469 Aufrufe 1469 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank schießt nach oben – Nikkei auf Allzeithoch

    Der Japanische Aktienmarkt legt eine erstaunliche Rallye hin, wobei der Nikkei neue Rekordstände erreicht und besonders Softbank hervorsticht.

    Für Sie zusammengefasst
    Japan-Rallye - SoftBank schießt nach oben – Nikkei auf Allzeithoch
    Foto: Shuji Kajiyama - AP

    Angeführt von einer globalen Rallye rund um künstliche Intelligenz und Halbleiterwerte sprang der Nikkei 225 am Donnerstag erstmals über die Marke von 62.000 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Besonders im Fokus der Investoren stand dabei die SoftBank Group, deren Aktien zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben schnellten.

    Die Kursrallye fiel außergewöhnlich stark aus, weil die Börse in Tokio während der zweiten Hälfte der japanischen "Golden Week"-Feiertage geschlossen war. Anleger holten damit innerhalb weniger Handelsstunden die globalen Gewinne der vergangenen Tage nach.

    SoftBank profitiert von Nähe zu OpenAI und Arm

    SoftBank gilt an den Märkten zunehmend als indirekte Wette auf die Zukunft von KI-Infrastruktur und generativer künstlicher Intelligenz. Händler verwiesen insbesondere auf die enge Verbindung des Konzerns zu OpenAI sowie zum Chipdesigner Arm.

    Die Dynamik wurde zudem durch die wachsende Erwartung angetrieben, dass der weltweite Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur in den kommenden Jahren deutlich beschleunigt wird. Insbesondere sogenannte "Inference"-Workloads – also die tatsächliche Anwendung trainierter KI-Modelle – gelten inzwischen als nächster großer Wachstumstreiber der Branche.

    Halbleiterwerte explodieren

    Neben SoftBank legten zahlreiche japanische Technologiewerte massiv zu. Der Chiptest-Spezialist Advantest gewann fast 8 Prozent, während der Halbleiterausrüster Tokyo Electron um mehr als 9 Prozent anzog. Besonders stark gefragt war zudem Renesas Electronics mit einem Kurssprung von knapp 14 Prozent.

    Trotz Iran-Spannungen greifen Anleger bei Risikoanlagen zu

    Bemerkenswert war die Stärke der asiatischen Börsen auch vor dem Hintergrund neuer geopolitischer Spannungen. US-Präsident Donald Trump hatte Iran erneut mit massiven militärischen Konsequenzen gedroht, falls keine Einigung über ein Friedensabkommen erzielt werde. Die Märkte blendeten die politischen Risiken jedoch weitgehend aus.

    Tipp aus der RedaktionDiese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. 

     *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Japan-Rallye SoftBank schießt nach oben – Nikkei auf Allzeithoch Der Japanische Aktienmarkt legt eine erstaunliche Rallye hin, wobei der Nikkei neue Rekordstände erreicht und besonders Softbank hervorsticht.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     