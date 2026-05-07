SoftBank schießt nach oben – Nikkei auf Allzeithoch

Die Kursrallye fiel außergewöhnlich stark aus, weil die Börse in Tokio während der zweiten Hälfte der japanischen "Golden Week"-Feiertage geschlossen war. Anleger holten damit innerhalb weniger Handelsstunden die globalen Gewinne der vergangenen Tage nach.

Angeführt von einer globalen Rallye rund um künstliche Intelligenz und Halbleiterwerte sprang der Nikkei 225 am Donnerstag erstmals über die Marke von 62.000 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Besonders im Fokus der Investoren stand dabei die SoftBank Group , deren Aktien zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben schnellten.

SoftBank profitiert von Nähe zu OpenAI und Arm

SoftBank gilt an den Märkten zunehmend als indirekte Wette auf die Zukunft von KI-Infrastruktur und generativer künstlicher Intelligenz. Händler verwiesen insbesondere auf die enge Verbindung des Konzerns zu OpenAI sowie zum Chipdesigner Arm.

Die Dynamik wurde zudem durch die wachsende Erwartung angetrieben, dass der weltweite Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur in den kommenden Jahren deutlich beschleunigt wird. Insbesondere sogenannte "Inference"-Workloads – also die tatsächliche Anwendung trainierter KI-Modelle – gelten inzwischen als nächster großer Wachstumstreiber der Branche.

Halbleiterwerte explodieren

Neben SoftBank legten zahlreiche japanische Technologiewerte massiv zu. Der Chiptest-Spezialist Advantest gewann fast 8 Prozent, während der Halbleiterausrüster Tokyo Electron um mehr als 9 Prozent anzog. Besonders stark gefragt war zudem Renesas Electronics mit einem Kurssprung von knapp 14 Prozent.

Trotz Iran-Spannungen greifen Anleger bei Risikoanlagen zu

Bemerkenswert war die Stärke der asiatischen Börsen auch vor dem Hintergrund neuer geopolitischer Spannungen. US-Präsident Donald Trump hatte Iran erneut mit massiven militärischen Konsequenzen gedroht, falls keine Einigung über ein Friedensabkommen erzielt werde. Die Märkte blendeten die politischen Risiken jedoch weitgehend aus.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



