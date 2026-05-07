Ottobock verhandelt Verkauf der Rollstuhlsparte – Gewinne steigen

Parallel zu den Strukturüberlegungen hat Ottobock einen soliden Geschäftsstart ins Jahr 2026 gemeldet. Im Auftaktquartal stiegen die Konzernumsätze um 3,4 Prozent auf 396,0 Mio. Euro; das Kerngeschäft wuchs um 4,4 Prozent auf 378,4 Mio. Euro (organisch 5,1 Prozent). Besonders deutlich fiel die Margenverbesserung aus: Das bereinigte EBITDA im Kerngeschäft kletterte um 11,8 Prozent auf 84,3 Mio. Euro, die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 1,5 Prozentpunkte auf 22,3 Prozent. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 18,8 Mio. Euro (+16,8 Prozent); der bereinigte Konzerngewinn erhöhte sich auf 22,6 Mio. Euro (+13,1 Prozent).

Ottobock könnte noch in diesem Jahr Teile seines Geschäfts neu ordnen: Der Prothesenhersteller führt nach Unternehmensangaben bereits Abschlussverhandlungen über den Verkauf seiner Rollstuhlsparte am thüringischen Standort Königsee. CEO Oliver Jakobi sprach von konkreten Verhandlungen mit einem Investor; CFO Arne Kreitz rechnete damit, dass ein Kaufvertrag in der ersten Jahreshälfte unterzeichnet werden könnte und die Transaktion bis Ende 2026 abgeschlossen sein soll. Königsee beschäftigt demnach rund 250 Mitarbeiter, der Standort erwirtschaftet etwa 80 Mio. Euro Umsatz, trägt jedoch nur gering zum EBITDA bei. Ottobock betont, dass ein Verkauf nicht mit einer Schließung des Werks gleichzusetzen sei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Treiber der Profitabilitätssteigerung sind laut Management ein positiver Produktmix, Beschaffungsinitiativen, Skaleneffekte sowie konsequente Kostenkontrolle, insbesondere in administrativen Bereichen. Segmentseitig legte EMEA deutlich um 8,1 Prozent auf 282,7 Mio. Euro zu, APAC wuchs um 8,3 Prozent, während Americas unter dem Vorjahresquartal zurückfiel (-9,8 Prozent auf 69,0 Mio. Euro) – belastet durch Währungseffekte und schwächere Auftragseingänge bei einem Großkunden. Die Umsatzaufteilung zeigt eine solide Basis in B2B-Produkten und Komponenten (213,5 Mio.) sowie einem wachsenden Patient-Care-Geschäft (164,8 Mio.).

Finanziell verbessert sich auch die Cash-Position: Free Cashflow stieg um 32 Prozent auf 41,5 Mio. Euro, der Verschuldungsgrad verringerte sich leicht auf 2,2x. Vor diesem Hintergrund bestätigte Ottobock seine Guidance für 2026: organisches Umsatzwachstum im Kerngeschäft von 5,0–8,0 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge im Kerngeschäft von mehr als 26,5 Prozent.

Für Investoren bleibt der geplante Verkauf der Rollstuhlsparte ein Spannungspunkt: Er würde die Portfoliostruktur verschlanken, dürfte aber kein Personalabbau am Standort bedeuten. Die anhaltende Margenverbesserung und die solide Cashgenerierung stärken zugleich die finanzielle Flexibilität für weitere Investitionen in Forschung und Zukunftstechnologien – etwa in Mensch-Maschine-Schnittstellen –, die Ottobocks Technologieführerschaft langfristig sichern sollen.

Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 59,30EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.