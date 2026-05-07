Westwing bestätigt Wachstum — Umsatz & Cash steigen, Margen unter Druck
Westwing meldet für das erste Quartal 2026 solide operative Fortschritte, bestätigt jedoch zugleich: Die Transformation zu nachhaltigem Wachstum erfordert weiterhin Investitionen. Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg um 13 % auf 135 Mio. EUR, der Umsatz legte um 11 % auf 120 Mio. EUR zu. Treiber waren ein starkes Sales-Event im Januar und die fortgesetzte Expansion – zuletzt in insgesamt zwölf neuen Märkten, darunter Großbritannien. Die Eigenmarke Westwing Collection wuchs um 14 % und entfaltete mit einem Anteil von 63 % weiter hohe Margenrelevanz.
Das bereinigte EBITDA verbesserte sich nominal auf 9,6 Mio. EUR (+0,5 Mio.), die EBITDA-Marge lag jedoch leicht unter Vorjahr bei 8,0 % (Q1 2025: 8,5 %). Westwing begründet die begrenzte Margenprogression mit stabilen durchschnittlichen Warenkörben und anhaltenden Ausbauinvestitionen. Wichtige operative Kennzahlen zeigen mehr Dynamik: Bestellungen stiegen um 12 % auf 566.000, aktive Kunden wuchsen moderat um 3,9 % auf 1,247 Mio., die Bestellungen je aktivem Kunden sanken jedoch von 2,0 auf 1,8 (-10 %). Das durchschnittliche GMV pro aktivem Kunden legte mit +2,4 % auf 419 EUR zu.
Finanziell präsentierte sich das Unternehmen robuster: Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich von -8,9 Mio. auf -2,0 Mio. EUR, das Nettoumlaufvermögen reduzierte sich auf -5,6 Mio. EUR. Die Netto-Cash-Position stieg auf 84 Mio. EUR (+27 Mio. gegenüber Q1 2025). Parallel investierte Westwing im Rahmen eines im Februar gestarteten Aktienrückkaufprogramms rund 3,0 Mio. EUR in die Rücknahme von 183.042 Aktien (etwa 0,9 % des Grundkapitals). Zusätzlich meldete das Unternehmen für den Zeitraum Ende April den Rückkauf weiterer 10.376 Aktien; seit Programmstart wurden bis zum 30. April insgesamt 262.196 Stück erworben. Die Käufe erfolgten ausschließlich über XETRA.
Für 2026 bestätigt Westwing den Ausblick: Umsatz zwischen 470 und 495 Mio. EUR (+5–10 %) und ein bereinigtes EBITDA von 36–48 Mio. EUR (Margenband 7,7–9,7 %). Das Management verweist auf die dritte Phase eines Value‑Creation-Plans, fokussiert auf Skalierung der Expansion und Profitabilitätssteigerung.
Risiken bleiben: Westwing nennt explizit mögliche Belastungen durch den Nahost-Konflikt, schwächere Konsumentenstimmung in Europa sowie Energie‑ und Logistikkosten. Fazit: Operative Kennzahlen und Liquidität haben sich verbessert, die Margenentwicklung wird jedoch durch Expansionsaufwendungen gebremst. Das Unternehmen steuert sichtbar auf Wachstum mit kontrollierten Investitionen — die Erfolgsbilanz hängt nun von der Profitabilisierung neuer Märkte und der Stabilität makroökonomischer Rahmenbedingungen ab.
Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,94 % und einem Kurs von 13,80EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
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