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    R. Stahl im Fokus: Großaktionär 35,25% – Q1‑Marge fast verdoppelt

    R. Stahl: Großaktionär meldet 35,25 % – Q1 stabil, Profitabilität deutlich verbessert

    R. Stahl AG meldet zwei relevante Mitteilungen Anfang Mai: Eine Stimmrechtsmitteilung und die Quartalszahlen für Q1 2026. Laut Meldung nach § 40 WpHG hat Oliver Nuijt – in konzertierter Aktion mit Ina Isabelle Stallbörger und Hansjörg Stahl – zum 23. April 2026 einen Zurechnungsanteil an den Stimmrechten von 35,25 % erreicht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demnach 6.440.000. Davon entfallen lediglich 5.241 Stimmen direkt auf Nuijt; der Großteil (2.264.580 Stimmen) wird ihm zugerechnet. Die Meldung signalisiert eine spürbare Einflusskonzentration, ohne jedoch eine beherrschende Mehrheit darzustellen.

    Operativ präsentiert sich R. Stahl im ersten Quartal 2026 weitgehend stabil: Der Umsatz blieb mit 73,4 Mio. € praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr (73,3 Mio. €). Der Auftragseingang ging auf 77,2 Mio. € zurück (Q1 2025: 98,8 Mio. €), lag aber über dem Vorquartal. Der Auftragsbestand verringerte sich im Jahresvergleich auf 94,3 Mio. € (31.3.2025: 122,4 Mio. €). Regional zeigten sich Unterschiede: Deutschland, Zentralregion und Amerika rückläufig; Asien/Pazifik verzeichnete ein deutliches Wachstum (+69,4 %).

    Wesentliche Kennzahl für Investoren ist die verbesserte Ertragskraft: Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg von 3,7 Mio. € auf 6,7 Mio. €, die entsprechende Marge erhöhte sich von 5,0 % auf 9,2 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -0,3 Mio. € (Q1 2025: -2,5 Mio.), das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf -0,04 €. Der Free Cashflow blieb negativ bei -3,9 Mio. €, im Wesentlichen getrieben durch einen erhöhten Working Capital-Bedarf. Die Nettofinanzverbindlichkeiten stiegen auf 39,8 Mio. €, die Eigenkapitalquote lag zum 31. März bei 28,4 %.

    Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose 2026, erwartet jedoch ein marktbedingt schwächeres Jahr: Umsatzerwartung 285–300 Mio. € (2025: 313,0 Mio.), EBITDA vor Sondereinflüssen 22–27 Mio. € (2025: 34,4 Mio.). Als Reaktion hat R. Stahl das Zukunftsprogramm NEXUS gestartet, das Kostensenkungen, strukturelle Anpassungen und Investitionen in Effizienz vorsieht, um ab 2027 wieder Wachstumschancen besser zu nutzen.

    Fazit: Operativ stabilisierte Umsätze und deutlich verbesserte Margen sind positives Signal; zugleich mahnen rückläufige Auftragseingänge, steigende Verschuldung und vorsichtige Jahresziele Zurückhaltung an. Die Stimmrechtskonzentration von 35,25 % erhöht den Einfluss eines Aktionärskreises und könnte auf eine aktivere Rolle in der strategischen Ausrichtung hindeuten.



    R. Stahl

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    ISIN:DE000A1PHBB5WKN:A1PHBB
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    Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



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