R. Stahl im Fokus: Großaktionär 35,25% – Q1‑Marge fast verdoppelt

Operativ präsentiert sich R. Stahl im ersten Quartal 2026 weitgehend stabil: Der Umsatz blieb mit 73,4 Mio. € praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr (73,3 Mio. €). Der Auftragseingang ging auf 77,2 Mio. € zurück (Q1 2025: 98,8 Mio. €), lag aber über dem Vorquartal. Der Auftragsbestand verringerte sich im Jahresvergleich auf 94,3 Mio. € (31.3.2025: 122,4 Mio. €). Regional zeigten sich Unterschiede: Deutschland, Zentralregion und Amerika rückläufig; Asien/Pazifik verzeichnete ein deutliches Wachstum (+69,4 %).

R. Stahl AG meldet zwei relevante Mitteilungen Anfang Mai: Eine Stimmrechtsmitteilung und die Quartalszahlen für Q1 2026. Laut Meldung nach § 40 WpHG hat Oliver Nuijt – in konzertierter Aktion mit Ina Isabelle Stallbörger und Hansjörg Stahl – zum 23. April 2026 einen Zurechnungsanteil an den Stimmrechten von 35,25 % erreicht. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt demnach 6.440.000. Davon entfallen lediglich 5.241 Stimmen direkt auf Nuijt; der Großteil (2.264.580 Stimmen) wird ihm zugerechnet. Die Meldung signalisiert eine spürbare Einflusskonzentration, ohne jedoch eine beherrschende Mehrheit darzustellen.

Wesentliche Kennzahl für Investoren ist die verbesserte Ertragskraft: Das EBITDA vor Sondereinflüssen stieg von 3,7 Mio. € auf 6,7 Mio. €, die entsprechende Marge erhöhte sich von 5,0 % auf 9,2 %. Das Konzernergebnis verbesserte sich auf -0,3 Mio. € (Q1 2025: -2,5 Mio.), das Ergebnis je Aktie verbesserte sich auf -0,04 €. Der Free Cashflow blieb negativ bei -3,9 Mio. €, im Wesentlichen getrieben durch einen erhöhten Working Capital-Bedarf. Die Nettofinanzverbindlichkeiten stiegen auf 39,8 Mio. €, die Eigenkapitalquote lag zum 31. März bei 28,4 %.

Der Vorstand bestätigt die Jahresprognose 2026, erwartet jedoch ein marktbedingt schwächeres Jahr: Umsatzerwartung 285–300 Mio. € (2025: 313,0 Mio.), EBITDA vor Sondereinflüssen 22–27 Mio. € (2025: 34,4 Mio.). Als Reaktion hat R. Stahl das Zukunftsprogramm NEXUS gestartet, das Kostensenkungen, strukturelle Anpassungen und Investitionen in Effizienz vorsieht, um ab 2027 wieder Wachstumschancen besser zu nutzen.

Fazit: Operativ stabilisierte Umsätze und deutlich verbesserte Margen sind positives Signal; zugleich mahnen rückläufige Auftragseingänge, steigende Verschuldung und vorsichtige Jahresziele Zurückhaltung an. Die Stimmrechtskonzentration von 35,25 % erhöht den Einfluss eines Aktionärskreises und könnte auf eine aktivere Rolle in der strategischen Ausrichtung hindeuten.

Die R. Stahl Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,52 % und einem Kurs von 13,00EUR auf Tradegate (06. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.