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    Finexity AG: NuWays Research empfiehlt Kauf mit Ziel EUR 64,00

    NuWays sieht in Finexity einen aussichtsreichen Pionier für tokenisierte Wertpapiere – mit starkem Wachstumspotenzial und klarer Kaufempfehlung.

    Finexity AG: NuWays Research empfiehlt Kauf mit Ziel EUR 64,00
    Foto: adobe.stock.com
    • NuWays Research hat die Coverage für Finexity aufgenommen und empfiehlt den Kauf der Aktie mit einem Kursziel von EUR 64,00.
    • Finexity ist der einzige europäische Anbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette für tokenisierte Wertpapiere auf einer Plattform abbildet.
    • Das Unternehmen betreibt einen der aktivsten Marktplätze für tokenisierte Wertpapiere in Europa, mit über 250 tokenisierten Anleihen und mehr als 84.000 registrierten Investoren.
    • Der Umsatz von Finexity soll bis 2029 auf EUR 30,3 Mio. steigen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von rund 75 %, mit Break-even auf EBITDA-Basis im Jahr 2028.
    • Finexity ist in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig und verbindet Emittenten tokenisierter Wertpapiere mit Investoren über eine eigene OTC-Handelsplatzinfrastruktur.
    • Das Unternehmen bietet eine vollständige Wertschöpfungskette für tokenisierte Wertpapiertransaktionen, inklusive Strukturierung, Tokenisierung, Platzierung, OTC-Handel und Abwicklung.

    Der Kurs von Finexity lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,60EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Finexity

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    ISIN:DE000A40ET88WKN:A40ET8
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