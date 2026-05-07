FRIWO: Verhaltener Start, Hoffnung auf Belebung 2026 durch neue Produkte
FRIWO startet 2026 mit rückläufigem Quartalsumsatz und geplantem Verlust, bestätigt jedoch die Jahresziele und stärkt zugleich seine finanzielle Basis.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 14,3 Mio. Euro, deutlich unter dem Vorjahresquartal, was auf den Verkauf des Hutschienengeschäfts und des Joint Ventures in Indien zurückzuführen ist.
- Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war mit -1,1 Mio. Euro negativ, entsprach jedoch der Planung, während das Konzernergebnis mit -1,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau blieb.
- Trotz temporär negativer Ergebnisse im ersten Quartal 2026 bestätigt FRIWO die Jahresprognose für 2026: Umsatz zwischen 67 und 77 Mio. Euro und leicht positives EBIT.
- Die Nettoverschuldung wurde zum 31. März 2026 auf 1,6 Mio. Euro reduziert, die Eigenkapitalquote liegt bei 34,8 %, was auf eine gesunde finanzielle Basis hinweist.
- Die Mitarbeiterzahl sank zum Ende März 2026 auf 828, davon rund 90 % in Vietnam, im Vergleich zu 866 Ende 2025.
- Für das zweite Halbjahr 2026 rechnet FRIWO mit einer Belebung des Geschäfts durch geplante Produktneueinführungen, was zu einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis führen soll.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei FRIWO ist am 07.05.2026.
Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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