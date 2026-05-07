🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFRIWO AktievorwärtsNachrichten zu FRIWO
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    FRIWO: Verhaltener Start, Hoffnung auf Belebung 2026 durch neue Produkte

    FRIWO startet 2026 mit rückläufigem Quartalsumsatz und geplantem Verlust, bestätigt jedoch die Jahresziele und stärkt zugleich seine finanzielle Basis.

    FRIWO: Verhaltener Start, Hoffnung auf Belebung 2026 durch neue Produkte
    Foto: Kirill Sh - Unsplash
    • Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2026 lag bei 14,3 Mio. Euro, deutlich unter dem Vorjahresquartal, was auf den Verkauf des Hutschienengeschäfts und des Joint Ventures in Indien zurückzuführen ist.
    • Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) war mit -1,1 Mio. Euro negativ, entsprach jedoch der Planung, während das Konzernergebnis mit -1,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau blieb.
    • Trotz temporär negativer Ergebnisse im ersten Quartal 2026 bestätigt FRIWO die Jahresprognose für 2026: Umsatz zwischen 67 und 77 Mio. Euro und leicht positives EBIT.
    • Die Nettoverschuldung wurde zum 31. März 2026 auf 1,6 Mio. Euro reduziert, die Eigenkapitalquote liegt bei 34,8 %, was auf eine gesunde finanzielle Basis hinweist.
    • Die Mitarbeiterzahl sank zum Ende März 2026 auf 828, davon rund 90 % in Vietnam, im Vergleich zu 866 Ende 2025.
    • Für das zweite Halbjahr 2026 rechnet FRIWO mit einer Belebung des Geschäfts durch geplante Produktneueinführungen, was zu einem Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis führen soll.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei FRIWO ist am 07.05.2026.

    Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,8500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    FRIWO

    -2,88 %
    -2,07 %
    -5,60 %
    -39,49 %
    -46,36 %
    -88,71 %
    -81,56 %
    -70,22 %
    -35,41 %
    ISIN:DE0006201106WKN:620110
    FRIWO direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FRIWO: Verhaltener Start, Hoffnung auf Belebung 2026 durch neue Produkte FRIWO startet 2026 mit rückläufigem Quartalsumsatz und geplantem Verlust, bestätigt jedoch die Jahresziele und stärkt zugleich seine finanzielle Basis.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     