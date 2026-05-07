Deal & Gewinnsprung: Infracore sichert KSW‑Mieter, Swiss Medical wächst

Infracore und Swiss Medical Network prägen Gesundheitstitel: strategische Mietverträge und operative Wende

Zwei kürzlich publizierte Mitteilungen aus dem AEVIS-Umfeld zeichnen ein Bild struktureller Konsolidierung im Schweizer Gesundheitsimmobilien- und Kliniksektor: Infracore AG hat mit dem Kantonsspital Winterthur (KSW) einen langfristigen Mietvertrag für das Gebäude der Privatklinik Lindberg in Winterthur (Schickstrasse 11) vereinbart; parallel berichtet Swiss Medical Network über eine deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität im ersten Quartal 2026.

Der Vertrag zwischen Infracore – spezialisierter Eigentümer von Spitalimmobilien – und dem KSW sieht eine schrittweise Übernahme von rund 10’484 m² (ohne Parkplätze) vor, inklusive Spitalgebäude, Parkhaus und Aussenflächen. Vertraglicher Beginn ist vorbehaltlich behördlicher Bewilligungen per 1. Oktober 2026. Hintergrund ist die Verlagerung der Lindberg-Aktivitäten von Swiss Medical Network an die Privatkliniken Bethanien (Zürich) und Belair (Schaffhausen). Infracore betont, dass der Deal die Qualität seines Portfolios unterstreicht und die Diversifizierung der Mieterbasis vorantreibt: Der Anteil der Mieteinnahmen, die von Swiss Medical Network stammen, dürfte durch diesen und weitere Schritte (u. a. See-Spital Horgen) von derzeit 89% auf rund 75% sinken. Infracore verfügt über 47 Immobilien mit 221’157 m² Mietfläche und einem Portfoliowert von etwa CHF 1,41 Mrd.; die Pipeline umfasst 42’053 m².