Deal & Gewinnsprung: Infracore sichert KSW‑Mieter, Swiss Medical wächst
Infracore und Swiss Medical Network prägen Gesundheitstitel: strategische Mietverträge und operative Wende
Zwei kürzlich publizierte Mitteilungen aus dem AEVIS-Umfeld zeichnen ein Bild struktureller Konsolidierung im Schweizer Gesundheitsimmobilien- und Kliniksektor: Infracore AG hat mit dem Kantonsspital Winterthur (KSW) einen langfristigen Mietvertrag für das Gebäude der Privatklinik Lindberg in Winterthur (Schickstrasse 11) vereinbart; parallel berichtet Swiss Medical Network über eine deutliche Verbesserung der operativen Profitabilität im ersten Quartal 2026.
Der Vertrag zwischen Infracore – spezialisierter Eigentümer von Spitalimmobilien – und dem KSW sieht eine schrittweise Übernahme von rund 10’484 m² (ohne Parkplätze) vor, inklusive Spitalgebäude, Parkhaus und Aussenflächen. Vertraglicher Beginn ist vorbehaltlich behördlicher Bewilligungen per 1. Oktober 2026. Hintergrund ist die Verlagerung der Lindberg-Aktivitäten von Swiss Medical Network an die Privatkliniken Bethanien (Zürich) und Belair (Schaffhausen). Infracore betont, dass der Deal die Qualität seines Portfolios unterstreicht und die Diversifizierung der Mieterbasis vorantreibt: Der Anteil der Mieteinnahmen, die von Swiss Medical Network stammen, dürfte durch diesen und weitere Schritte (u. a. See-Spital Horgen) von derzeit 89% auf rund 75% sinken. Infracore verfügt über 47 Immobilien mit 221’157 m² Mietfläche und einem Portfoliowert von etwa CHF 1,41 Mrd.; die Pipeline umfasst 42’053 m².
Swiss Medical Network meldet für Q1 2026 ein solides operatives Ergebnis. Der Segmentumsatz Healthcare stieg auf CHF 291.4 Mio (+12.7% gegenüber Q1 2025), wobei der Nettoumsatz mit CHF 226.0 Mio nur moderat (+1.5%) zulegte – teils bedingt durch Darstellungsänderungen bei Honoraren unabhängiger Ärzte im Vorjahr. Operativ fällt die Entwicklung deutlich positiver aus: EBITDAR kletterte um 16% auf CHF 49.3 Mio (Marge 21.8%), EBITDA um 21.3% auf CHF 25.2 Mio (Marge 11.2%) und EBIT gar um 47.4% auf CHF 10.0 Mio. Besonders die Spitaldivision trug zur Verbesserung bei; auch die ambulante Sparte zeigte deutlich verbesserte Margen.
Managementangaben betonen, dass die 2025 eingeleiteten Restrukturierungs‑ und Effizienzmaßnahmen greifen. Risiken bleiben: Kurzfristige Belastungen durch den Betrieb am Standort Lindberg bis Ende September 2026, der tarifliche Rahmen des Versicherungsmarkts sowie die operative Integration des Spitals Zofingen (geplant Abschluss 1.1.2027). Insgesamt unterstreichen die Nachrichten eine Konsolidierungsdynamik: Immobilienakteure sichern sich langfristige Mieterbindungen, während Klinikbetreiber durch Kostenmanagement und Portfoliofokussierung ihre Profitabilität stabilisieren. Für Investoren bedeutet das ein klarer Fokus auf stabile, inflationsindexierte Mieterträge einerseits und auf operatives Hebelpotenzial bei Klinikbetreibern andererseits.
Die AEVIS VICTORIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,95EUR auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
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