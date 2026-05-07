Fresenius startet stark ins Jahr 2026 — Umsatz, Cashflow & Digitaloffensive

Fresenius ist mit einem starken ersten Quartal ins Jahr 2026 gestartet und bestätigt den Jahresausblick. Der Konzern meldet einen Umsatz von 5,74 Mrd. Euro und ein währungsbereinigtes organisches Wachstum von 5 %. Das bereinigte Konzern‑EBIT stieg währungsbereinigt um 6 % auf 678 Mio. Euro; die EBIT‑Marge verbesserte sich leicht auf 11,8 %. Das währungsbereinigte Core‑Ergebnis kletterte um 13 % auf 460 Mio. Euro, das Core‑Ergebnis je Aktie lag bei 0,82 Euro (+13 %). Operativer Konzern‑Cashflow verbesserte sich auf 389 Mio. Euro (Vervierfachung zum Vorjahr), der Free Cashflow betrug 362 Mio. Euro. Der Verschuldungsgrad (Netto‑Finanzverbindlichkeiten/EBITDA) sank auf 2,6x und liegt am unteren Ende des Zielkorridors.

Die beiden Kerngeschäfte Fresenius Kabi und Fresenius Helios trugen maßgeblich zum starken Start bei. Fresenius Kabi erzielte einen Umsatz von 2,15 Mrd. Euro (+6 % organisch). Treiber waren vor allem die Wachstumsvektoren Biopharma (Umsatz 238 Mio., organisch +34 %) sowie MedTech und Nutrition; die Kabi‑EBIT‑Marge lag bei 16,7 % (EBIT 358 Mio. Euro). Fresenius Helios steigerte den Umsatz auf 3,50 Mrd. Euro (+4 % organisch) und verbesserte das EBIT währungsbereinigt um 10 % auf 368 Mio. Euro; die EBIT‑Marge erreichte 10,5 %. Helios profitierte neben Fallzahlenwachstum und positiven Preiseffekten in Deutschland und Spanien auch von Produktivitätsmaßnahmen und einem Rechnungszuschlag für GKV‑Patienten, der das Ergebnis zusätzlich stützte.