Unicredit vor Verkauf russischer Geschäftsteile - Milliardenbelastung erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 71,69 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +10,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,28 %.

Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 111,93 Mrd..

UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der UniCredit Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +7,44 %/+25,58 % bedeutet.