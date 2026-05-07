Unicredit vor Verkauf russischer Geschäftsteile - Milliardenbelastung erwartet
- Unicredit verkauft Geschäftsteile in Russland
- Unverbindliche Vereinbarung mit Investor aus VAE
- Fokus auf Zahlungen in Euro und US Dollar
MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit nähert sich dem Verkauf von Geschäftsteilen in Russland. Die Bank unterzeichnete dazu eine unverbindliche Vereinbarung mit einem privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie sie am Donnerstag in Mailand mitteilte. Der Verkauf solle in der ersten Jahreshälfte 2027 vollzogen werden und werde den Gewinn der Unicredit voraussichtlich mit 3 bis 3,3 Milliarden Euro belasten, hieß es weiter. Die Gewinnziele, die sich Unicredit-Chef Andrea Orcel für die Jahre 2028 bis 2030 gesetzt hat, sollen davon nicht betroffen sein.
Künftig will sich die Unicredit in Russland vor allem auf den internationalen Zahlungsverkauf in Euro und US-Dollar für westliche und russische Geschäftskunden konzentrieren, die nicht von Sanktionen betroffen sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 haben die Europäische Union, die USA und andere Staaten Geschäfte mit Russland und russischen Kunden immer weiter beschränkt./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie
Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 71,69 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +10,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,28 %.
Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 111,93 Mrd..
UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der UniCredit Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +7,44 %/+25,58 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UniCredit. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Unicredit, oder?
5 Jahre 700%, hatte meiner Frau vor 2 Jahren Unicredit als Dividenden Perle und KGV Schnäppchen empfohlen. Auch immer mal wieder nachgekauft. Jetzt gibt es schöne Ausschüttungen, Aktienrueckkauf und klar Commerzbank Profits egal wie. Gutes, ehrgeiziges, aktionaersfreundliches Management macht halt den Unterschied.
Zu den 15% Zöllen : Die können den europäischen großen Banken nichts anhaben ...