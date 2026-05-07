Cherry SE Q1 2026: Operative Profitabilität deutlich gesteigert!
Trotz rückläufiger Umsätze zeigt Q1 2026 klare Fortschritte: Margen steigen, Cashflow dreht ins Plus und „Project Blossom“ treibt die Rückkehr zur Profitabilität voran.
Foto: Cherry SE
- Gesamt Q1 2026: Konzernumsatz gesunken auf 20,8 Mio. € (Q1 2025: 25,3 Mio. €), aber bereinigte Konzern-EBITDA-Marge deutlich verbessert auf -2,9 % (Vorjahr: -8,0 %).
- Liquidität und Kosten: Operativer Cashflow drehte auf +1,3 Mio. € (Vorjahr: -8,0 Mio. €); Marketing- und Vertriebskosten um rund 40 % reduziert, was die Kostenbasis deutlich entlastet.
- Transformationsprogramm „Project Blossom“: zweistufige Neuausrichtung mit Fokus auf Peripherals, vier Wachstumsinitiativen und Ziel, die nicht-produktbezogenen annualisierten Fixkosten um rund 8 Mio. € zu senken; Ziel: Rückkehr zur operativen Profitabilität ab 2027.
- Digital Health & Solutions (DH&S): starker Umsatzanstieg auf 5,2 Mio. € (Q1 2025: 2,7 Mio. €), bereinigte EBITDA-Marge verbessert auf 33,5 % (Q1 2025: -43,7 %); laufender M&A-Prozess konzentriert sich auf dieses Segment.
- Gaming & Office Peripherals: Umsatz 14,8 Mio. € (Q1 2025: 21,2 Mio. €) – Rückgang v. a. durch schwache Nachfrage und hohe Lagerbestände; Bruttomarge stabil bei knapp 39 %; bewusster Verzicht auf starke Rabatte zur Margensicherung.
- Components: Umsatz rückläufig, aber verbesserter Produktmix führte zu deutlich höherer Bruttomarge von 72,6 % (Vorjahr: 47,5 %) und zu einem bereinigten EBITDA von -0,3 Mio. € (Vorjahr: -0,6 Mio. €).
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Cherry ist am 07.05.2026.
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