🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVINCORION AktievorwärtsNachrichten zu VINCORION
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungszulieferer Vincorion mit Auftragsboom

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang Q1 fast vervierfacht auf 149,4 Mio
    • Orderbuch rund 1,2 Mrd Euro, über 90 Prozent gedeckt
    • Umsatz +40% auf 69 Mio, bereinigtes Ebit 12,4 Mio
    Rüstungszulieferer Vincorion mit Auftragsboom
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WEDEL (dpa-AFX) - Der Zulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 149,4 Millionen Euro fast vervierfacht, wie der Börsenneuling am Donnerstag in Wedel mitteilte. Damit sitzt Vincorion auf einem Orderbuch von rund 1,2 Milliarden Euro. Somit seien bereits mehr als 90 Prozent des geplanten Jahresumsatzes gedeckt. Konzernchef Kajetan von Mentzingen sprach laut Mitteilung von einer hohen Nachfrage und bestätigte die Jahresziele.

    Der Umsatz stieg, wie bereits bekannt, zum Jahresstart um 40 Prozent auf 69 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um fast ein Drittel auf 12,4 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verschlechterte sich allerdings von 19,4 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 18,0 Prozent. Auch der freie Barmittelzufluss fiel schlechter aus als ein Jahr zuvor und rutschte ins Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Short
    37,11€
    Basispreis
    2,74
    Ask
    × 13,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    32,99€
    Basispreis
    0,28
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im laufenden Jahr soll der Umsatz weiterhin 280 Millionen bis 320 Millionen Euro erreichen. 2025 betrugen die Erlöse rund 240 Millionen Euro. Die operative Marge (Ebit-Marge) erwartet Vincorion in einer Bandbreite von 18 bis 19 Prozent. "Nach unserem erfolgreichen Börsengang verfügen wir über die richtige Ausgangsposition, unsere profitable Wachstumsgeschichte nachhaltig fortzusetzen, und wir sind davon überzeugt, unsere Jahresprognose zu erfüllen", sagte Finanzchef Dieter Holst laut Mitteilung.

    Vincorion war Ende März zu einem Ausgabepreis von 17 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik , dann übernahm der britische Investor Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Mit dem Börsengang machten sie Kasse, blieben in der Folge aber Hauptaktionär.

    Nach den am Ende April veröffentlichten Eckdaten hatte der Vincorion-Kurs kräftig angezogen. Am Donnerstag erreichte er im Handelsverlauf mit 23,78 Euro den bisher höchsten Stand. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die den Kurs wieder auf 22 Euro drückten. Damit wird das Unternehmen an der Börse mit 1,1 Milliarden Euro bewertet.

    Vincorion stellt als Rüstungszulieferer Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her. Seine Produkte sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut. Unter anderem kommen die Teile im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Der Firmenname Vincorion ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus dem lateinischen vincere (siegen) und dem Sternbild Orion. Für das Unternehmen arbeiten rund 900 Vollzeitbeschäftigte./niw/tav/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 35,02 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um +14,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von VINCORION bezifferte sich zuletzt auf 1,11 Mrd..

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von +3,79 %/+17,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu VINCORION - VNC001 - DE000VNC0014

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über VINCORION. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rüstungszulieferer Vincorion mit Auftragsboom Der Zulieferer Vincorion hat angesichts des Rüstungsbooms deutlich mehr Aufträge an Land gezogen. Der Auftragseingang hat sich im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 149,4 Millionen Euro fast vervierfacht, wie der Börsenneuling am …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     